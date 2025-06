Greczynka na wakacjach pokazała mi, czym nawozić skrzydłokwiat latem. Ten nawóz sprawia, że skrzydłokwiat obrodzi w nowe liście, aż będą "wychodzić" z doniczki. Odżywka do skrzydłokwiatu

Domowy nawóz do skrzydłokwiatu. Przepis od znajomej greczynki

Lepsze i czystsze powietrze w domu? Wielu ekspertów poleca, aby zadbać o odpowiednią liczbę roślin doniczkowych. To właśnie one zadbają o mikroklimat w pomieszczeniach i poprawiają jakość powietrza. Wśród najczęściej polecanych roślin doniczkowych do domów jest skrzydłokwiat. To wyjątkowy gatunek pochodzący Ameryki Środkowej i Południowej, Azji Południowo-Wschodniej oraz z zachodniej Oceanii. Ceniony jest w uwagi na swoje właściwości oczyszczające powietrze. Usuwa różnego rodzaju zanieczyszczenia, w tym alkohole, benzen i formaldehyd oraz smog.

Skrzydłokwiat nie jest trudny w pielęgnacji. Latem wystarczy stanowisko z rozproszonym światłem słonecznym oraz temperatura na poziomie 18-20 stopni Celsjusza. Ważnym elementem pielęgnacji skrzydłokwiatu jest woda. Jako roślina tropikalna skrzydłokwiat potrzebuje regularnego podlewania oraz zraszania liści. Tylko odpowiednia wilgotność ziemi oraz powietrza sprawi, że roślina będzie prawidłowo wzrastać. Jeżeli Twój skrzydłokwiat ma brązowe liście, które zawijają się na końcach to znak, że może mieć za mało wody.

Nawożenie skrzydłokwiatu

Lato nie zawsze sprzyja rozwojowi kwiatów. Niska wilgotność i upały mogą sprawić, że skrzydłokwiat zacznie marnieć. W takim przypadku warto zadbać o dodatkowe nawożenie, które nie tylko dostarczy potrzebne witaminy oraz minerały, ale także zapobiegnie utracie wody. Znajoma greczynka powiedziała mi, że latem zawsze nawozi skrzydłokwiat tymi dwoma składnikami. Po pierwsze, miesza ziemie doniczkową ze świeżymi fusami po kawie. Dostarczają one do gleby fosfor, potas oraz azot, które są niezbędne w procesach wzrostu roślin. Wzmacniają układ korzeniowy oraz wpływają na rozrost liści. Dodatkowo fusy z kawy spulchniają glebę i zatrzymują w niej wilgoć. Raz na miesiąc znajoma podlewa skrzydłokwiat wodą z sodą oczyszczoną. Wystarczy, że rozpuścisz 1 łyżeczkę sody oczyszczonej w odstanej wodzie (najlepiej sprawdzi się do tego deszczówka). Tak przygotowaną mieszanką podlewaj skrzydłokwiat raz w miesiącu przez cały okres kwitnienia, aż do jesieni. Soda oczyszczona rewelacyjnie reguluje poziom kwasowości ziemi, a także poprawia strukturę gleby. Dodatkowo soda oczyszczona stosowana do kwiatów ogranicza rozwój niebezpiecznych mikroorganizmów.