Za radą ogrodnika podlewam tym swoje pelargonie w okresie kwitnienia. Bujne kwiaty dosłownie wylewają się z doniczek. Domowy nawóz do pelargonii

Za radą ogrodnika podlewam tym swoje pelargonie w okresie kwitnienia

Pelargonie, to niezaprzeczalnie królowe polskich balkonów i rabat. Zachwycają nas feerią barw i obfitością kwitnienia przez całe lato. Jednak, aby cieszyć się ich pięknem jak najdłużej, nie wystarczy jedynie regularne podlewanie i dostęp do słońca. Bardzo ważnym zabiegiem w pielęgnacji pelargonii jest ich nawożenie. Są to rośliny o intensywnym kwitnieniu i w związku z tym mają wysokie zapotrzebowanie na składniki odżywcze. W szczególności potrzebują:

Azotu odpowiedzialnego za bujny wzrost liści i pędów.

Fosforu, który jest kluczowy dla rozwoju korzeni i obfitego kwitnienia.

Potasu, bo to on wzmacnia odporność roślin na choroby i stresy, a także wpływa na intensywność barw kwiatów.

Samo nawożenie tych roślin rozpoczynamy wiosną i kontynuujemy aż do końca kwitnienia, czyli do września. A jaki nawóz do pelargonii warto stosować, aby piękne kwiaty utrzymały się jak najdłużej? Za radą ogrodnika podlewam swoje pelargonie tym domowym nawozem, a bujnie kwitną.

Domowy nawóz do pelargonii na wzmocnienie kwitnienia. Jak go zrobić i stosować?

Przygotowanie domowego nawozu do pelargonii jest naprawdę proste, a do tego tanie. Potrzebujesz 10 g drożdży, 1 litra ciepłej wody i 1 łyżeczki cukru.

Przygotowanie nawozu z drożdży do pelargonii:

Rozpuść drożdże w ciepłej wodzie. Dodaj cukier (opcjonalnie). Odstaw na 1-2 godziny w ciepłe miejsce, aby drożdże zaczęły fermentować. Przed użyciem rozcieńcz roztwór wodą w proporcji 1:10 (1 część roztworu drożdżowego na 10 części wody).

Podlewaj pelargonie roztworem drożdżowym raz na 2-3 tygodnie, zamiast zwykłego podlewania. Możesz również opryskiwać liście pelargonii roztworem drożdżowym, co dodatkowo wzmocni ich odporność na choroby.

Nawożenie pelargonii drożdżami. Właściwości i działanie

Dlaczego nawożenie drożdżami jest tak dobre dla pelargonii? Drożdże zawierają:

Witaminy z grupy B: Wspierają rozwój korzeni i pędów.

Aminokwasy: Budują białka, niezbędne do wzrostu i rozwoju roślin.

Mikroelementy (żelazo, cynk, miedź): Wpływają na prawidłowy przebieg procesów fizjologicznych w roślinie.

Naturalne hormony roślinne: Pobudzają wzrost i kwitnienie.

Dzięki temu drożdże wzmacniają system korzeniowy, zwiększają odporność na choroby i stresy, a przede wszystkim – stymulują obfite kwitnienie pelargonii.