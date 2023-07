Domowy sposób na muchy. Nie wydasz grosza, a owady nawet się nie zbliżą do mieszkania

Domowy sposób na muchy nie musi wiązać się z zakładaniem moskitiery czy używaniem chemicznych preparatów. Czasami wystarczy bukiet z rośliny, którą wielu uważa za chwast. Tymczasem wrotycz pospolity był używany do ochrony przed insektami. Ziele włożone do trumny miało zabezpieczyć ciało zmarłego przed robakami. Roślina jest bogata w olejki eteryczne, których nie znoszą kleszcze, mole, mrówki, mszyce i muchy.

Co zrobić, żeby muchy nie wlatywały do domu? Domowy sposób na muchy

Jednym z najprostszych sposobów na odstraszenie much jest bukiet z wrotyczu. Wystarczy zerwać kilka łodyg, włożyć do wazonu i ustawić go na parapecie. Można także posadzić roślinę na balkonie. Wrotycz należy do niezwykle wytrzymałych i mrozoodpornych roślin. Rośnie na łąkach, przy drogach, nieużytkach i na skrajach lasów. Kwitnie od lipca do września. Kwiaty są drobne i żółte, układające się w baldachy. Wrotycz pospolity warto zasadzić także w ogrodzie. Tam, gdzie rośnie, nie ma problemu z mszycami i innymi szkodnikami. Jednak jeśli nie chcemy sadzić rośliny, możemy zebrać kwiaty oraz ziele w innym miejscu i przygotować wywar. Takim preparatem można spryskać rośliny zaatakowane przez mszyce. Podobnie można zadziałać, kiedy w ogrodzie lub na tarasie pojawią się niechciane mrówki. Ścieżki i gniazda trzeba spryskać wyciągiem z wrotyczu. Świeże kwiaty wrotyczu warto ustawić w wazonie na tarasie podczas spotkań przy stole – komary i muchy będą się od nas trzymać z daleka. Oprócz zapachu wrotyczu, muchy nie lubią także aromatu liści orzecha włoskiego, czosnku, mięty i papryki.

ZOBACZ TEŻ: Słowianie wierzyli, że w kwiatach zaklęto dusze grzeszników. Czy wrzosy w domu przynoszą pecha? Sprawdź popularne przesądy

Sonda Używaż domowych środków ochorny przed owadami? Tak Nie Czasami