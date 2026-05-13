Po zimnej Zośce rozsyp pod tujami. Ten nawóz sprawi, że tuje rozpoczną swój taniec szczęście i zaczną zielone rosnąć. Domowy sposób na nawożenie tui

Po "Zimnej Zośce" iglaki wymagają intensywnego nawożenia, aby odzyskać zdrowy, zielony kolor i dynamicznie rosnąć przez cały sezon.

Zamiast drogich preparatów, wypróbuj ekologiczny nawóz, który zapewni im niezbędne witaminy i mikroelementy, stymulując wzrost i odporność.

Poznaj sekretny przepis na ten domowy, wieloskładnikowy nawóz i zobacz, jak w kilka chwil odmienisz wygląd swoich iglaków!

Po zimnej Zośce rozsyp to wokół tui. Ten domowy nawóz sprawi, że iglaki przestaną żółknąć, a zaczną rosnąć

Wiosna to czas intensywnego nawożenia roślin. Pierwsze dawki nawozów można stosować już od kwietnia, ale sezon tak naprawdę rusza po 15 maja. Zimna Zośka to termin, który przez ogrodników traktowany jest jako ostatni dzień zimna i zimowych przymrozków. Po połowie maja pogoda przestaje już być tak kapryśna i rozpoczyna się sezon wegetacji i nawożenia roślin.

Tuje, czyli popularne iglaki sadzone są najczęściej jako żywopłot wokół ogrodzenia. Aby jednak tuje pozostawały zielone i gęste przez cały czas muszą być regularnie nawożone. Ogrodnicy wskazują, że tuje najlepiej odżywiać przynajmniej trzy raz do roku - wiosną, latem oraz jesienią. Najważniejsze jest wiosenne nawożenie ponieważ wzmacnia ono pędy i szykuje rośliny do całego sezonu wegetacji. Zastosowanie nawozów do tui po 15 maja pomaga w szybszym wzroście oraz chroni przed atakami chorób oraz szkodników. Ważnym składnikiem wiosennych nawozów jest azot. To dzięki niemu rośliny bujnie rosną i wypuszczają nowe pędy. Azotu nie stosuje się w jesiennych nawozach ponieważ może on sztucznie przedłużyć okres wegetacji i sprawić, że rośliny nie przygotują się do zimy. Innymi ważnymi składnikami, które powinny znaleźć się w nawozie do tui są fosfor oraz potas. Odpowiadają one za zielony kolor pędów i chronią tuje przed żółknięciem.

Do nawożenia tui możesz wykorzystać domowe odżywki. To między innymi fusy z kawy, które wystarczy rozsypać wokół korzeni. Fusy dostarczają do gleby złote trio odżywiania, czyli wspomniany azot, fosfor oraz potas. Podobnie działanie ma odżywka ze skórek po bananach. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Takim domowym nawozem warto podlać tuje w maju.

Domowy, wieloskładnikowy nawóz do tui, który możesz stosować przez cały rok

Drożdże, znane głównie z zastosowań kulinarnych, okazują się być również cennym sprzymierzeńcem w ogrodzie, zwłaszcza w pielęgnacji tui. Stosowanie drożdży jako nawozu to metoda ekologiczna, bezpieczna dla środowiska i skuteczna w pobudzaniu roślin do wzrostu, wzmacnianiu ich odporności oraz poprawie kondycji gleby. Zawierają one wiele cennych składników odżywczych, takich jak witaminy z grupy B, aminokwasy, mikroelementy (żelazo, cynk, mangan) oraz fitohormony, które stymulują rozwój systemu korzeniowego i ogólną witalność roślin. Rozkrusz 100 gramów świeżych drożdży piekarskich do 10 litrów ciepłej wody. Dodaj 1-2 łyżki cukru, który przyspieszy proces fermentacji. Dokładnie wymieszaj i odstaw w ciepłe miejsce na około godzinę, aby drożdże zaczęły pracować. Po tym czasie rozcieńcz uzyskany roztwór z wodą w proporcji 1:5 (1 część nawozu na 5 części wody). Podlewaj tuje u podstawy, równomiernie rozprowadzając nawóz wokół krzewu.

