Wiosną odkręć węża i skieruj go na tuje w ogrodzie. Będą rosły zielone i równe. Pielęgnacja tui po zimie

Wiosna to idealny czas na zadbanie o tuje po zimie, aby pięknie rosły i zachowały zdrowy wygląd. Tu kluczowym zabiegiem jest oczyszczanie drzewek z zalegających w nich suchych gałęzi i liści, które nie tylko psują wygląd iglaków, ale przede wszystkim mogą blokować dostęp promieni słonecznych, przez co tuje będą nierówno rosnąć, a do tego zaczną żółknąć. W mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym internautka zaprezentowała, jak szybko oczyszcza tuje w swoim ogrodzie po zimie. Magda Zagrodnik pokazała swoim obserwatorom, że od dawna dba o swoje drzewka po zimie, wykorzystując do tego myjkę ciśnieniową. Opryskuje wodą drzewka, dzięki czemu wszystkie zalegające w nich suche gałęzie wypadają.

Mało kto wie, że w środku zbierają się suche gałęzie, które psują wygląd i kondycję rośliny.

- pisze w swoim poście.

Pielęgnacja tui po zimie. Jak je odżywić, aby były pięknie zielone?

Jak pielęgnować tuje, aby nie żółkły i rosły jak szalone? Kiedy tuje budzą się zimowego uśpienia czas pomyśleć o nawożeniu. Na wiosnę rośliny potrzebują zupełnie innego nawozu niż jesienią. Przede wszystkim wiosna to czas wzrostu roślin, dlatego nawóz, który zastosujemy powinien zawierać sporą dawkę azotu. To właśnie dzięki niemu tuje rosną. Poza tym ważnymi składniami są też fosfor i potas, a także magnez i żelazo, dzięki którym tuje mają piękny zielony kolor. I tu z pomocą przychodzi ekologiczna odżywka do tui, czyli woda po gotowaniu ziemniaków lub innych warzyw. Oczywiście taka woda nadaje się do podlewaniu tui tylko i włącznie pod warunkiem, że jest nieosolona. Jeśli chodzi o podlewanie tui zdecydowanie lepiej jest je nawadniać rzadziej, ale obficie, aby woda dotarła do głębszych warstw gleby, gdzie znajdują się korzenie. Płytkie podlewanie powoduje rozwój płytkiego systemu korzeniowego, co czyni roślinę mniej odporną na suszę.

Jak wzmocnić tuje przed chorobami i szkodnikami?

Warto także raz na jakiś czas zastosować domowy nawóz do tui na bazie drożdży. Taki nawóz ochroni je przed atakami szkodliwych grzybów. Jak go zrobić? Do przygotowania nawozu do tui potrzebujesz kostkę drożdży i 10 litrów wody. Drożdże rozdrobnij w wiadrze i zalej ciepłą wodą. Po godzinie można podlać nim drzewka. Jeszcze lepszy efekt uzyskasz, przygotowując odżywkę z fermentowanych drożdży. 100 g drożdży zasyp szklanką cukru i pozostaw na 2 godziny. Następnie zalej 10 l ciepłej wody i roztwór odstaw na 7 dni. Do podlewania roślin musisz rozcieńczyć szklankę gotowego nawozu z 10 litrami wody.

