Na majówkę podlewaj tym tuje, a żywopłot się zagęści i zazieleni. Ten domowy nawóz sprawi, że tuje przestaną chorować. Czym nawozić tuje wiosną?

Tuje to popularne iglaki na żywopłoty, które wymagają odpowiedniej pielęgnacji, aby zachować zieleń przez cały rok.

Choroby tui, takie jak fytoftoroza czy szara pleśń, objawiają się brązowieniem pędów i mogą prowadzić do zamierania roślin.

Odkryj domowy nawóz z drożdży piekarskich, który sprawi, że Twoje tuje będą rosły bujnie i zdrowo.

Dowiedz się, jak prawidłowo dbać o tuje latem, by zapobiec brązowieniu i cieszyć się gęstym, zielonym żywopłotem.

Tuje to przepięknie iglaki, które w Polsce najczęściej sadzi się w formie żywopłotu. Odpowiednio pielęgnowane są zielone przez cały rok i skutecznie chronią przed wścibskimi spojrzeniami sąsiadów. Tuje nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych i świetnie rosną w umiarkowanym klimacie. Kluczem gęstych i zielonych tui jest pielęgnacja skupiająca się na trzech obszarach. To regularne podlewanie (również zimą, tuje narażone są bowiem na zjawisko suszy fizjologicznej), przycinanie oraz nawożenie.

Tuje mogą chorować. Najczęściej objawia się to pożółkniętymi lub zbrązowiałymi pędami. Najczęściej występujące choroby tui to:

Fytoftoroza (zgnilizna korzeni i podstawy pnia) - brzybopodobny organizm z rodzaju Phytophthora. Atakuje korzenie i podstawę pnia. Stopniowe brązowienie i zamieranie pędów, zaczynające się zazwyczaj od dołu rośliny lub od pojedynczych gałęzi. Igły stają się matowe, szare, a następnie brązowe. Roślina więdnie, choć ziemia jest wilgotna. Po wykopaniu widać zgniłe, brązowe korzenie, a tkanki pod korą u podstawy pnia są brązowe, wodniste i śmierdzące.

Szara pleśń (Botrytis cinerea) Pojawienie się wodnistych plam na pędach i igłach, które szybko brązowieją i pokrywają się szarym, puszystym nalotem (grzybnią). Często atakuje młode pędy i osłabione rośliny.

Zamieranie pędów (Kabatinia juniperii, Phomopsis juniperovora) - Brązowienie i zamieranie wierzchołków pędów, często od zewnątrz krzewu. Na porażonych igłach mogą pojawiać się małe, czarne punkciki (zarodniki grzyba). Pędy wyglądają na wysuszone.

Obrączkowa plamistość pędów (Didymascella thujina) - Na łuskach i młodych pędach pojawiają się drobne, okrągłe lub owalne plamki, początkowo jasnozielone, potem żółte, a następnie brązowe. W środku plamki tworzy się czarne, owocnik grzyba, otoczone jaśniejszą obwódką. Porażone pędy zamierają.

Jednym z najczęściej polecanych składników do domowych nawozów są drożdże piekarskie.

Jednym z najczęściej polecanych składników do domowych nawozów są drożdże piekarskie. Stymulują one procesy wzrostu oraz chronią przed chorobami oraz atakami szkodników. Dodatkowo drożdże ograniczają rozwój niepożądanych drobnoustrojów, które niekorzystnie wpływają na wygląd i zdrowie roślin. Dodatkowo zawierają one wiele cennych substancji odżywczych, taki jak potas, fosfor, żelazo, selen, magnez, wapń oraz aminokwasy. Drożdże piekarskie świetnie sprawdzą się do nawożenia tui. Najszybszym i najprostszym sposobem jest przygotowanie odżywki z niesfermentowanych drożdży. Wystarczy, że 1 kostkę drożdży zalejesz 10 litrami ciepłej wody. Całość należy odstawić na kilka godzin i gotowe. Po tym czasie nawóz na bazie drożdży piekarskich nadaje się do użycia. Podlewaj nim tuje raz na kilka tygodni. Iglaki szybko się zazielenią i zagęszczą.

Jak pielęgnować tuje latem, aby nie brązowiały?

Młode tuje oraz te świeżo posadzone są szczególnie wrażliwe na przesuszenie, dlatego należy je podlewać regularnie, zwłaszcza podczas upałów i suszy. Starsze, dobrze ukorzenione okazy są bardziej odporne, ale również docenią dodatkową dawkę wody w gorące dni. Podlewaj obficie u podstawy rośliny, unikając moczenia igieł w pełnym słońcu, co mogłoby prowadzić do ich poparzenia. Oprócz podlewania warto również zadbać o ściółkowanie wokół tui. Warstwa kory sosnowej lub zrębków drewnianych pomoże utrzymać wilgoć w glebie, ograniczy wzrost chwastów oraz ochroni korzenie przed przegrzaniem. Latem można również delikatnie przycinać tuje w celu utrzymania pożądanego kształtu i pobudzenia ich do zagęszczania się. Pamiętaj jednak, aby nie wykonywać zbyt radykalnego cięcia w upalne dni, gdyż może to osłabić roślinę. Regularna obserwacja tui pozwoli na szybkie wykrycie ewentualnych szkodników lub chorób i podjęcie odpowiednich działań ochronnych

12