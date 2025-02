Rozpuść 4 łyżki tego w 4 litrach wody i podlewaj tuje do lipca. Żywopłot zazieleni się niczym zazdrośni sąsiedzi. Nawóz, który pobudza tuje do wzrostu po zimie

Jak przygotować tuje do wiosny? Dlaczego gałęzie brązowieją?

Pielęgnacja tuje zimą nie ogranicza się do przykrywania okryć na młode drzewka. Zimą należy regularnie zmiatać nadmiar śniegu z tui. Ciężka czapa śnieżna może połamać delikatnie pędy iglaków. Bardzo ważne jest również podlewanie. To zabieg, o którym należy pamiętać szczególnie w suche zimy. Już w lutym zacznij podlewać tuje. W tym roku zima jest wyjątkowo sucha i w wielu regionach polski brakuje opadów. Woda jest niezbędna do przetrwania tui. Pozwala im pobierać potrzebne składniki aktywne z gleby i zachować dobrą kondycję przez cały zimowy sezon. Jeżeli igły i pędy tui zaczynają opadać i żółknąć to znak, że potrzebują one wody. Zimą podlewaj tuje odstaną wodą w temperaturze pokojowej. Rób to zawsze, gdy w prognozie nie są przewidywane wysokie mrozy. W innym przypadku woda będzie zamarzać w glebie i rośliny nie będą mogły jej pobierać.

Nawożenie tui na wiosnę. Domowa odżywka, która pobudzi je do wzrostu

Nawożenie tui powinno odbywać się trzy rady do roku - wiosną, latem oraz jesienią. Pierwsze, wiosenne nawożenie najlepiej jest przeprowadzić na przełomie marca oraz kwietnia. W tym czasie warto stosować odżywcze i długo działające nawozy. Wzmocnią one pędy i system korzeniowy rośliny i dodatkowo ochronią przed działaniem niektórych chorób oraz szkodników. Podczas wiosennego nawożenia tui świetnie sprawdzi się domowa odżywka z żelatyny. Wystarczy, że około 4 łyżki żelatyny rozpuścisz w 4 litrach ciepłej wody. Całość należy dokładnie wymieszać i rozcieńczać z wodą w proporcjach 1:1. Tak przygotowaną odżywką podlewaj tuje raz w miesiącu od wiosny aż do lata. Żelatyna często polecana jest od odżywiania roślin. Zawiera ona wiele cennych witamin i minerałów, które poprawiają procesy wzrostu oraz stymulują prawidłowy rozwój roślin. Żelatyna to bogate źródło między innymi azotu, który wspiera proces fotosyntezy i doskonale wpływa na kondycję tui.

