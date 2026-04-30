Można było zdobyć limitowany kask, zaprojektowany przez znanego artystę Maćka Polaka. Było spotkanie z gwiazdą, Krzysztofem Ibiszem, z którym można było porozmawiać o zasadach bezpiecznej jazdy. Zorganizowano konkursy z nagrodami dla odważnych i aktywnych. Na wszystkich gości czekała strefa relaksu, przekąski i dodatkowe niespodzianki.

Wydarzenie zorganizowano w ramach kampanii PZU „Mistrzu, pomyśl”.

- „Mistrzu, pomyśl” to kontynuacja kampanii „Mistrzu, zwolnij”. W ubiegłym roku mówiliśmy do kierowców samochodów, teraz mówimy do użytkowników jednośladów, czyli rowerzystów, skuterzystów, motocyklistów i korzystających z ulubionego środka transportu dzieci i młodzieży, czyli hulajnóg – wyjaśnia Piotr Ożarek, rzecznik klienta PZU. – Edukujemy, w jaki sposób należy jeździć bezpiecznie oraz jak ważne jest używanie kasków – dodaje.

Badania zorganizowane na zlecenie ubezpieczyciela pokazują, że aż 40 proc. rowerzystów w ogóle nie używa kasków, a 19 proc. robi to rzadko. Bez kasku nie wsiada na rower 24 proc. badanych, zaś często robi to 17 proc. Dlaczego rowerzyści nie chcą wkładać kasku? Przytoczymy kilka odpowiedzi. 32 proc osób twierdzi, że nie używa kasku, bo jeździ ostrożnie, 22 proc., bo kask jest niewygodny, 20 proc. w ogóle o tym nie myślało, a dla 16 proc. kupno kasku to strata pieniędzy. Część osób (11 proc) twierdzi, że nie nosi kasku, bo uważa, że… źle w nim wygląda, a 6 proc. boi się o fryzurę.

Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu w Münster i Uniwersytetu Środkowej Florydy z Orlando, którzy analizowali raporty policyjne, przeprowadzali badania laboratoryjne i opierali się na danych opisujących urazy u rowerzystów w kaskach i bez ustalili, że:

· użycie ochrony głowy zmniejsza liczbę jej urazów o 60 proc.,

· wśród osób noszących kaski jest 58 proc. mniej urazów mózgu, a 4 proc. mniej - urazów twarzy niż u tych, którzy kasków nie używają,

· śmiertelność w wypadkach rowerzystów używających kasków była mniejsza o 73 proc.!

Kaski nosimy nie tylko w Kaskach

- Motocykliści, osoby używające hulajnóg elektrycznych czy rowerzyści, stanowią grupę szczególną. Nie chronią ich żadne kontrolowane strefy zgniotu, poduszki powietrzne czy inne systemy elektroniczne wspomagające bezpieczeństwo – mówi kom. Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. – Tylko w ostatnich trzech latach w wypadkach powodowanych przez nich życie straciło 638 osób - dodaje.