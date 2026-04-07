Tyle trzeba włożyć do koperty na komunię w 2026 roku. Kwoty wyższe niż rok wcześniej

Pierwsza Komunia Święta wiąże się ze sporymi wydatkami.

Tyle do koperty powinni włożyć chrzestni, dziadkowie i bliska rodzina.

Sprawdź, jakie kwoty w 2026 roku zamierzają włożyć do koperty Polacy.

Wydatki na pierwszą komunię to wyzwanie dla portfela

Zorganizowanie przyjęcia komunijnego to dla wielu polskich rodzin ogromny wydatek. Rosnące z roku na rok ceny produktów i usług sprawiają, że uroczysty obiad w restauracji staje się luksusem. Z portfelem muszą się liczyć także zaproszeni bliscy. Oprócz kreacji i dojazdu, najważniejszym elementem jest prezent dla przystępującego do sakramentu dziecka. W naszym kraju niezmiennie króluje gotówka w kopercie. Taki upominek pozwala młodemu człowiekowi na spełnienie marzeń lub odłożenie pieniędzy na przyszłe potrzeby.

Zobacz także: Paulina Krupińska zachwyca w „Dzień Dobry TVN”. Ten garnitur to absolutny hit na wiosenne uroczystości

Ile gotówki na komunię od chrzestnych, dziadków i dalszej rodziny w 2026?

Wysokość kwoty wkładanej do koperty zależy od wielu zmiennych. Najwięcej oczekuje się tradycyjnie od chrzestnych i dziadków. W obliczu rosnących kosztów życia, chrzestni powinni liczyć się z wydatkiem rzędu od 500 zł do 1500 zł, a nawet więcej. Z kolei dziadkowie zazwyczaj wręczają od 300 zł do 800 zł. Często do koperty dokładają jeszcze pamiątkowe upominki.

Od bliższej rodziny, takiej jak ciocie i wujkowie, oczekuje się nieco niższych kwot. Standardem w 2026 roku ma być przedział od 200 zł do 500 zł. Z kolei dalsza rodzina i znajomi mogą ograniczyć się do sum rzędu 100-300 zł. Należy pamiętać, że jeśli na uroczystość przybywa cała rodzina zaproszonych (np. małżeństwo z dziećmi), zazwyczaj wręczają oni jedną, wspólną kopertę z odpowiednio wyższą kwotą.

Istotnym kryterium przy określaniu zawartości koperty jest sytuacja finansowa wręczającego. Prezent nie powinien stanowić nadmiernego obciążenia dla budżetu gościa. Niektórzy stosują też zasadę pokrycia kosztów tak zwanego "talerzyka" na przyjęciu, co w przypadku eleganckich restauracji może wiązać się z wyższymi wydatkami.

ESKA_Tyle kosztuje komunia w restauracji Magdy Gessler. Ceny zawrotne!

Raport ujawnia: ile Polacy dają do koperty na komunię

Jak wynika z danych Santander Consumer Banku przytoczonych przez portal Onet Kobieta, zaledwie 2 proc. badanych planuje podarować na komunię powyżej 1000 zł. Z kolei 6 proc. respondentów zamierza wręczyć do 100 zł. Największa grupa ankietowanych (18 proc.) deklaruje przekazanie kwoty w przedziale od 401 do 500 zł. Kolejne 16 proc. badanych planuje przeznaczyć na ten cel 201-300 zł. Po 14 proc. osób zamierza dać od 101 do 200 zł oraz od 301 do 400 zł. Kwoty rzędu 501-600 zł planuje wręczyć zaledwie 7 proc. badanych.

Eksperci podkreślają, że przy wyborze prezentu komunijnego najważniejszy jest zdrowy rozsądek i dopasowanie wydatków do własnego portfela. Zamiast ścigać się na wysokość kwot w kopertach, warto skupić się na istocie tego dnia – radości dziecka i wsparciu w ważnym dla niego momencie, obdarowując je pamiątkami, które zostaną na lata.

11