Zmiażdż i zalej wrzątkiem, a potem wlej do doniczek roślin z muszkami. Pozbędziesz się ziemiórek i ich larw z ziemi. Domowy sposób na ziemiórki

Ziemiórki to małe muszki, które, choć niegroźne same w sobie, składają larwy niszczące korzenie roślin.

Zwalczanie ziemiórek wymaga kompleksowego działania, skupiającego się na eliminacji dorosłych osobników i larw.

Artykuł przedstawia domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników za pomocą czosnku, rumianku i cynamonu.

Domowy sposób na ziemiórki w roślinach doniczkowych

Widząc małe muszki unoszące się tuż nad ziemią w doniczkach naszych roślin, możemy wpaść w panikę. I słusznie, bo najprawdopodobniej mamy do czynienia z ziemiórkami - szkodnikami, których ciężko jest się pozbyć. Bywa, że zwalczanie ziemiórek z doniczek to istna walka z wiatrakami. Dlatego kiedy podejmiemy się tego wyzwania i będziemy chcieli ocalić nasze rośliny, musimy działać kompleksowo. Bo obecność ziemiórek to nie tyko muszki latające w obrębie doniczki. Zdecydowanie bardziej niebezpieczne dla naszych roślin są larwy ziemiórek, które żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. W efekcie z czasem roślina słabnie i marnieje. Z tego względu oprócz wyłapywania dorosłych osobników unoszących się nad doniczkami trzeba także pozbyć się ich larw z ziemi. W tym pomogą domowe sposoby na ziemiórki: rumianek, czosnek lub cynamon. Jak je stosować?

Zmiażdż i zalej wrzątkiem, a potem wlej do doniczek. Pozbędziesz się ziemiórek i ich larw z ziemi

W walce z ziemiórkami w roślinach doniczkowych pomocny będzie napar z czosnku. Jak go przygotować i stosować, aby pozbyć się szkodników? Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody.

Sposób na ziemiórki. Rumianek

Innym domowym sposobem na pozbycie się ziemiórek jest napar z rumianku. Potrzebujesz 10 saszetek rumianku lub 100 g koszyczków rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj około 30 minut, aż wystygnie. Jeśli napar przygotowujesz z koszyczków, to koniecznie przecedź je przez sitko, a powstałym płynem podlej swoje rośliny doniczkowe. Ten zabieg powtórz po 7 dniach, a następnie po 14.

Jak wyglądają ziemiórki?

Ziemiórki to małe, czarne muchówki z rodziny Sciaridae, które niestety często mylone z muszkami owocówkami, przez co wiele osób reaguje dopiero jak jest ich bardzo dużo i żerują na większości roślin w domu. Tu warto zaznaczyć, że ziemiórki to szkodniki, które atakują właśnie rośliny doniczkowe. Dorosłe osobniki latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu.Po czym poznać, że ziemiórki zaatakowały nasze rośliny doniczkowe? Wystarczy delikatnie poruszyć doniczką. Kiedy nad ziemią zaczną latać muszki, to najprawdopodobniej są właśnie ziemiórki. Najczęściej dostają się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami, które mają już złożone jaja lub larwy w ziemi.

