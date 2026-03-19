Przerażające owady dotarły do Polski. Reaguj kiedy je zobaczysz w swoim ogrodzie, zanim wejdzie do domu. Sposób na pozbycie się skupieńca lipowego

Do Polski dotarł skupieniec lipowy – niewielki owad, który może osłabiać rośliny i prowadzić do nekrozy liści.

Rozpoznasz go po czarnym ciele z czerwonymi nasadami półpokryw i masowych skupiskach na pniach drzew.

Ekspansja tego szkodnika jest związana z ociepleniem klimatu, a jego zwalczanie może być wyzwaniem.

Dowiedz się, jak rozpoznać skupieńca lipowego i co zrobić, gdy pojawi się w Twoim ogrodzie!

Przerażające owady dotarły do Polski. Po czym rozpoznać skupieńca lipowego?

Skupieniec lipowy, znany również jako pluskwiak śródziemnomorski, to niewielki owad z rodziny Oxycarenidae, osiągający długość od 4,2 do 5,4 mm. Charakteryzuje się czarnym ciałem z czerwonymi nasadami półpokryw. Skupieniec lipowy jest uważany za szkodnika, który osłabia rośliny, wysysając ich soki. Jego obecność może prowadzić do nekrozy liści, deformacji pędów oraz gnicia owoców i kwiatów. Owady te tworzą masowe skupiska na pniach drzew, co negatywnie wpływa na ich zdolność do fotosyntezy. Ekspansja skupieńca lipowego w Polsce jest związana z ociepleniem klimatu, które sprzyja przetrwaniu większej liczby osobników. Owady te zimują w dużych skupiskach na pniach drzew, co pozwala im przetrwać niskie temperatury. Niestety zwalczanie skupieńca lipowego może być trudne, ponieważ owady te są odporne na wiele metod. Warto jednak monitorować ich obecność i w razie potrzeby od razu reagować. A jak pozbyć się skupieńca lipowego z ogrodu?

Jak zwalczyć skupieńca lipowego?

Pojawienie się skupieńca lipowego w Polsce jest stosunkowo nowym zjawiskiem, dlatego tak wiele osób zastanawia się jak go zwalczyć? Owady można usuwać ręcznie lub za pomocą strumienia wody. To prosta metoda, która może być skuteczna w przypadku niewielkich skupisk. W sytuacji, gdy mamy do czynienia z inwazją skupieńca lipowego, najlepiej jest wynająć profesjonalną firmę zajmującą się dezynsekcją, która za pomocą chemicznych preparatów zwalczy szkodniki w naszym ogrodzie.

Gdzie występuje skupieniec lipowy?

W Polsce można go zobaczyć zazwyczaj na lipach, co odszyfrowuje nam pochodzenie jego nazwy. Poza tym widuje się go na:

platanach,

topoli,

kasztanowcach,

malwie,

ketmii,

ślazówce,

prawoślazie,

zaślazie,

i innych gatunkach roślin.

7