Zetrzyj na tarce i spryskaj kwiaty doniczkowe. Zabije w 3 dni przędziorki i uwolni rośliny od szkodników. Naturalny sposób na przędziorki

Przędziorki to mikroskopijne szkodniki, które atakują rośliny doniczkowe, zwłaszcza w suchym środowisku.

Charakterystyczne objawy to małe plamki na liściach, ich brązowienie i opadanie, a także pajęczyna na roślinie.

Zwalcz przędziorki domowymi sposobami lub sięgnij po specjalistyczne środki, aby uratować swoje rośliny!

Jak rozpoznać, że kwiaty doniczkowe zaatakowały przędziorki?

Przędziorki to gatunek pajęczaków atakujących rośliny. Podobnie, jak mszyce są one wszędobylskie i żerują zarówno na kwiatach doniczkowych, jak i ogrodowych. W warunkach domowych najczęściej można je znaleźć na skrzydłokwiatach, storczykach, fikusach oraz monsterach. W ogrodzie atakują tuje, maliny, truskawki, a nawet drzewa ozdobne. Przędziorki lubią suche i cieple środowisko. W domu najczęściej pojawiają się w roślinach stojących blisko nagrzanych grzejników. Suche powietrze w sezonie grzewczym sprzyja ich namnażaniu.

Przędziorki są bardzo małe. Ich długość często nie przekracza 0,5 mm. Zima przybierają barwę czerwonobrązowa, a w inne pory roku są żółtozielone. Przędziorki najczęściej żerują na spodach liści. Tam wysysają z kwiatów życiodajne soki. Cechą charakterystyczna, że w kwiatach pojawiły się przędziorki są małe, jasne plamki na spodzie liści. Zaatakowane liście usychają, brązowieją, a w dalszych etapach opadają. Dodatkowo przędziorki osłabiają zdolności roślin do fotosyntezy prowadząc do karłowacenia i zabierania.

Zetrzyj na tarce i spryskaj przędziorki. Zabija szkodniki w kilka dni

Jeżeli zauważyłeś charakterystyczne plamki i pajęczaki na roślinach to znak, że żerują na nich przędziorki. W takim przypadku należy reagować błyskawicznie ponieważ szkodniki te bardzo szybko się rozmnażają. Samica składa nawet 200 jaj w jednym cyklu.

Zanim sięgniesz to chemię ze sklepu warto przetestować domowe sposoby. Ogrodnicy wskazują, że najlepszym ekologicznym opryskiem na przedziorki (jak i na inne szkodniki) jest szare mydło. Wystarczy zetrzeć 20 gramów szarego myślą na tarce z dużymi oczkami, a następnie rozpuścić je w 1 litrze cieplej wody. Tak przygotowanym roztworem należy opryskać zainfekowane liście. Szare mydło oblepia szkodniki zamykając im otwory oddechowe. Prowadzi to do uduszenia się przędziorków. Dzień po wykonaniu oprysku można wstawić roślinę pod prysznic i obficie spryskać wodą, aby zmyć martwe osobniki. Dodatkowo dużą wilgotność przeciwdziała się kolejnemu pojawieniu się przędziorków.

Oprysk z szarego mydła działa na niewielkie inwazje. W przypadku większego problemu należy sięgnąć po silniejszy oręż. W tym przypadku najczęściej polecany jest Ortus 05 SC. Jest to silny akarycyd, którego działanie opiera się na substancji czynnej fenpiroksymacie. Zwalcza on wszystkie formy przędziorków. Działa skutecznie i natychmiastowo. Środek działa na przędziorki zarówno poprzez bezpośredni kontakt z cieczą użytkową, jak i po spożyciu przez szkodnika. Fenpiroksymat wpływa na układ nerwowy przędziorków, zaburzając jego funkcjonowanie. Powoduje to szybki paraliż i unieruchomienie szkodników. Skutkuje to zahamowaniem podstawowych procesów życiowych, takich jak żerowanie, poruszanie się i rozmnażanie. Ortus 05 SC jest skuteczny przeciwko wszystkim ruchomym stadiom rozwojowym przędziorków (larwy, nimfy i osobniki dorosłe). Nie działa natomiast na jaja. Z tego względu często zaleca się powtórzenie zabiegu po kilku dniach (zazwyczaj 7-10 dni), aby zwalczyć przędziorki, które wylęgną się z jaj po pierwszym oprysku.