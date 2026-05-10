Marta Kaczyńska udostępniła pilną prośbę. Chodziło o maleńkie bliźnięta

Marta Kaczyńska udostępniła wzruszający apel Fundacji Małych Stópek o wózek dla maleńkich bliźniąt.

Fundacja szukała gondoli dla wcześniaków, potrzebujących szczególnej troski i opieki.

Dzięki zaangażowaniu Marty Kaczyńskiej i internautów, akcja szybko zakończyła się sukcesem.

Ta historia pokazuje, jak znane osoby mogą pomóc w realnej potrzebie. Zobacz, jak wzruszający finał miała ta akcja!

Marta Kaczyńska wsparła apel fundacji

Marta Kaczyńska udostępniła na Facebooku apel Fundacji Małych Stópek, która zwróciła się do internautów z konkretną prośbą. Organizacja poszukiwała w Warszawie i okolicach wózka bliźniaczego typu gondola. Taki sprzęt był potrzebny dla najmłodszych podopiecznych.

Na udostępnionej grafice fundacja napisała: „Warszawo i okolice. Potrzebny wózek bliźniaczy, gondola. Jeżeli masz taki do oddania, skontaktuj się z nami”. Marta Kaczyńska podała apel dalej, zwiększając jego zasięg w mediach społecznościowych.

To nie był zwykły post o rzeczach do oddania. W tle była realna potrzeba pomocy rodzinie i dzieciom, które wymagają szczególnej opieki od pierwszych dni życia.

Chodziło o najmniejsze dzieci. Fundacja pokazała wcześniaka

Fundacja Małych Stópek kilka dni wcześniej opublikowała także poruszające zdjęcie maleńkiego dziecka. W opisie przypomniano, że pod opieką organizacji znajduje się wiele maluchów, w tym wcześniaki.

„Pod naszymi skrzydłami jest wiele maluchów, ale i maleńkich wcześniaków. To dzieci, które przyszły na świat zbyt wcześnie i potrzebują szczególnej troski” — przekazała fundacja w mediach społecznościowych.

Właśnie dlatego apel o wózek bliźniaczy mógł poruszyć internautów. Przy takich akcjach liczy się czas, konkret i szybka reakcja ludzi dobrej woli. Tym razem udało się bardzo szybko.

Szczęśliwy finał akcji. „Znaleziony, dziękujemy”

Po nagłośnieniu prośby fundacja zaktualizowała wpis. Przy apelu pojawiła się informacja: „EDIT: znaleziony, dziękujemy”. Potrzebny wózek udało się zdobyć.

To krótki komunikat, ale bardzo ważny. Pokazuje, że internetowe apele o pomoc nadal potrafią działać, zwłaszcza gdy dotyczą konkretnych potrzeb i trafiają do szerokiego grona odbiorców.

Marta Kaczyńska, udostępniając wpis fundacji, pomogła nagłośnić sprawę. W takich sytuacjach nawet jedno udostępnienie może sprawić, że wiadomość dotrze do osoby, która akurat ma potrzebny sprzęt i może go przekazać.

Fundacja Małych Stópek pomaga dzieciom i rodzinom

Fundacja Małych Stópek od lat angażuje się w pomoc dzieciom, matkom i rodzinom w trudnych sytuacjach. W mediach społecznościowych regularnie publikuje prośby o konkretne rzeczy: ubranka, pieluchy, środki higieniczne, wyprawki czy sprzęty potrzebne przy opiece nad najmłodszymi.

Takie apele często pokazują, że pomoc nie zawsze musi oznaczać wielkie gesty. Czasem wystarczy oddać rzecz, która komuś innemu może bardzo ułatwić codzienne życie. W przypadku rodziców bliźniąt wózek typu gondola to podstawowy sprzęt, bez którego trudno wyobrazić sobie bezpieczne wychodzenie z dziećmi z domu.

Poruszający gest i szybka reakcja internautów

Historia udostępniona przez Martę Kaczyńską ma pozytywny finał. Potrzebny wózek został znaleziony, a fundacja podziękowała za pomoc. To jeden z tych przykładów, gdy media społecznościowe nie służą do sporu, ale do realnego wsparcia.

Wpis Kaczyńskiej pokazuje też, że znane osoby mogą skutecznie wzmacniać zasięg takich inicjatyw. Wystarczy krótki apel, udostępnienie i reakcja ludzi, aby konkretna potrzeba została rozwiązana.