Wsyp pół szklanki i zalej gorącą wodą. Zadziała na ziemiórki w roślinach jak oprysk owadobójczy. Muszki już nie wrócą. Sposób na ziemiórki

Ziemiórki, choć niegroźne dla ludzi, mogą niszczyć rośliny doniczkowe, podgryzając ich korzenie.

Dorosłe muszki to sygnał, że w ziemi rozwijają się larwy – czas działać, zanim szkodniki zaatakują kolejne rośliny!

Istnieje prosty, domowy sposób, który działa jak oprysk owadobójczy, skutecznie eliminując ziemiórki.

Odkryj, jak przygotować płyn z popularnego zioła, by raz na zawsze pozbyć się tych uciążliwych szkodników!

Zwalczanie ziemiórek z roślin doniczkowych domowym sposobem

Po czym poznać, że ziemiórki zaatakowały nasze rośliny doniczkowe? Wystarcz delikatnie poruszyć doniczką. Kiedy nad ziemią zaczną latać muszki, to najprawdopodobniej są właśnie ziemiórki. Choć same w sobie nie są groźne dla ludzi, ich obecność może być uciążliwa. Jednak warto zaznaczyć, że to nie dorosłe osobniki są największym zagrożeniem, a ich larwy. Te żerują w ziemi, podgryzając korzenie roślin, przez co roślina marnieje. Najczęściej dostają się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami, które mają już złożone jaja lub larwy w ziemi. Dlatego kiedy zauważysz, że małe muszki latają wokół roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. Prawda jest niestety taka, że tych małych szkodników naprawdę ciężko się pozbyć, gdyż nie da się ocenić, w ilu roślinach doniczkowych się rozwijają. Dlatego trzeba podjąć kompleksowe zwalczanie. Choć oczywiście na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to zdecydowanie najpierw warto wypróbować domowe sposoby na pozbycie się ziemiórek z roślin. Ten płyn to prawdziwy pogromca ziemiórek. Domowym sposobem pozbędziesz się szkodników z roślin raz na zawsze.

Wsyp pół szklanki i zalej gorącą wodą. Płyn zadziała na ziemiórki jak oprysk owadobójczy

Niezawodnym sposobem na ziemiórki jest rumianek. Wystarczy przygotować intensywny napar z rumianku. Najlepiej sprawdzą się tu koszyczki rumianku, które można kupić w każdej aptece. Wypełnij nimi szklankę do połowy, zalej wrzątkiem i przykryj, aby napar się zaparzył. Kiedy ostygnie, podlej nim wszystkie rośliny w swoim domu. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 10-14 dni. Napar z rumianku działa jak oprysk owadobójczy na ziemiórki i ich larwy. Dodatkowo też zabezpieczy rośliny przed atakiem tych szkodników.

Napar z rumianku na ziemiórki w doniczkach. Działanie

W zwalczaniu ziemiórek rumiankiem należy przede wszystkim dbać o zachowanie regularności w zabiegach, a wtedy mogą one przynieść dobre efekty. Napar z rumianku działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Rumianek wykazuje działanie owadobójcze i odstraszające głównie dzięki zawartości azadirachtyny i olejków eterycznych. Azadirachtyna zakłóca cykl rozwojowy owadów, hamując ich wzrost i rozmnażanie. Z kolei olejek eteryczny zawarty w rumianku ma działanie odstraszające na dorosłe osobniki ziemiórek.

