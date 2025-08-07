Wsyp do wody i wlej do doniczki, a zwalczysz ziemiórki co do jednej. Wytruje owady i ich larwy z ziemi. Domowy preparat na ziemiórki

Ziemiórki to uciążliwe małe muszki, których larwy żerują w wilgotnej ziemi doniczkowej, uszkadzając korzenie roślin.

Zauważenie latających muszek wokół roślin to sygnał do natychmiastowej interwencji, zanim szkodniki zaatakują kolejne rośliny.

Skuteczny domowy preparat na ziemiórki można przygotować zaledwie z dwóch składników: cynamonu i wody.

Odkryj prosty sposób na pozbycie się ziemiórek raz na zawsze i ochronę Twoich roślin.

Wsyp do wody i wlej do doniczki, a zwalczysz ziemiórki co do jednej

Ziemiórki to małe, czarne muszki, które upodobały sobie wilgotną ziemię w doniczkach. Najbardziej oczywistym sygnałem, że mamy do czynienia z ziemiórkami są latające, czarne muszki, które kręcą się wokół doniczek, zaraz po podlaniu. Są uciążliwe, z łatwością przenoszą się na kolejne rośliny w naszym domu, jednak warto zaznaczyć, że to nie dorosłe osobniki są największym zagrożeniem dla roślin, a ich larwy. Te żerują w ziemi, podgryzając korzenie roślin, przez co roślina marnieje. Dlatego, kiedy zauważysz, że małe muszki latają wokół Twoich roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. A jak zwalczyć ziemiórki z doniczki? Tu pomoże domowy preparat na bazie cynamonu. Wymieszaj go z wodą i wlej do doniczki, a pozbędziesz się ziemiórek.

Domowy preparat na ziemiórki w doniczkach

Do przygotowania preparatu na ziemiórki potrzebujesz 3 łyżek cynamonu i 1/2 litra letniej wody. Oba składniki ze sobą wymieszaj i od razu wlej go do doniczek zaatakowanych przez ziemiórki roślin. Cynamon ma działanie przeciwgrzybicze i może zwalczać larwy ziemiórek. Dzięki temu pozbędziesz się szkodnika z roślin raz na zawsze. Zabieg warto powtórzyć po 7 dniach, aby wzmocnić jego skuteczność.

Jak zwalczyć ziemiórki domowym sposobem?

Walka z ziemiórkami wymaga czasu z uwagi na to, że musimy zniszczyć owady we wszystkich stadiach rozwoju. W tym celu można zastosować środki dostępne w sklepach ogrodniczych. Warto również stawiać na naturalne sposoby na ziemiórki. Poza cynamonem skuteczny w działaniu jest rumianek. Wystarczy przygotować intensywny napar z rumianku, wykorzystując około 8 torebek herbaty na 1/2 litra wrzątku. Zostawić pod przykryciem do ostygnięcia. Następnie podlać zaatakowane przez muszki rośliny. Zabieg ten należy powtórzyć 2-3 razy w odstępach 10-14 dni.