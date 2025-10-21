Odmierz 2 łyżeczki i rozsyp w doniczce. Problem z ziemiórkami w roślinach zażegnasz niemal natychmiast. Sposób na ziemiórki

Masz problem z uporczywymi ziemiórkami niszczącymi Twoje rośliny doniczkowe?

Poznaj sprawdzone, domowe sposoby, które pomogą Ci skutecznie pozbyć się tych szkodników.

Odkryj, jak cynamon, czosnek i rumianek mogą uratować Twoje kwiaty!

Sposób na ziemiórki. Pozbądź się szkodników domowym preparatem

Ziemiórki to małe, czarne muchówki z rodziny Sciaridae, które niestety często mylone z muszkami owocówkami, przez co wiele osób reaguje dopiero jak jest ich bardzo dużo i żerują na większości roślin w domu. Tu warto zaznaczyć, że ziemiórki to szkodniki, które atakują właśnie rośliny doniczkowe. Dorosłe osobniki latają wokół rośliny i z łatwością przenoszą się na kolejne kwiaty w domu. Z kolei larwy ziemiórek najczęściej żerują w wilgotnej ziemi, w pobliżu korzeni roślin doniczkowych, skąd pobierają niezbędną dla siebie materię organiczną. Z czasem roślina słabnie i marnieje. Najgorsze jest to, że naprawdę ciężko się ich pozbyć, gdyż nie da się ocenić, w ilu roślinach doniczkowych się rozwijają. Dlatego tak ważna jest szybka reakcja, aby zminimalizować straty wyrządzone przez te małe szkodniki. I tu pojawia się pytanie - jak pozbyć się ziemiórek z doniczek? Okazuje się, że skuteczną broń mamy w swojej kuchni. Ten domowy sposób na ziemiórki powinna poznać każda pasjonatka roślin.

Odmierz 2 łyżeczki i rozsyp w doniczce. Problem z ziemiórkami w roślinach zniknie natychmiast

Walka z ziemiórkami wymaga czasu z uwagi na to, że musimy zniszczyć owady we wszystkich stadiach rozwoju. Jeśli zauważysz, że małe muszki latają przy Twoich roślinach, to szybko reaguj. W walce z ziemiórkami może pomóc cynamon. Ta przyprawa może być skutecznym i domowym sposobem na pozbycie się ziemiórek z doniczek naszych roślin w domu. Jak go stosować? Posyp cienką warstwą cynamonu po powierzchni gleby w doniczce. Staraj się równomiernie rozprowadzić cynamon, szczególnie w miejscach, gdzie zauważasz ziemiórki. Powtarzaj zabieg co kilka dni, aż problem z ziemiórkami się zmniejszy. Można również przygotować preparat na ziemiórki z cynamonu w formie płynnej. Wystarczy wymieszać trzy łyżki stołowe cynamonu z 0,5 l ciepłej wody i odstawić do wystygnięcia. Następnie przecedź płyn przez czystą ściereczkę i wlej go do doniczki zaatakowanej przez ziemiórki rośliny. Cynamon doskonale odstraszy szkodniki.

Domowe sposoby na ziemiórki w doniczce

W zwalczaniu ziemiórek z roślin doniczkowych niezrównany jest czosnek. Wystarczy, że rozgnieciesz główkę czosnku i zalejesz ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Zabieg powtórz 3 razy w odstępach 7-dniowych.

Innym domowym sposobem na pozbycie się ziemiórek jest napar z rumianku. Potrzebujesz 10 saszetek rumianku lub 100 g koszyczków rumianku. Zalej je 500 ml wrzątku i poczekaj około 30 minut, aż wystygnie. Jeśli napar przygotowujesz z koszyczków, to koniecznie przecedź je przez sitko, a powstałym płynem podlej swoje rośliny doniczkowe. Ten zabieg powtórz po 7 dniach, a następnie po 14.