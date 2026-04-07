Lekarze walczą o życie maltretowanego chłopczyka! Policja wciąż szuka ojca

Lekarze z Wielkopolskiego Centrum Pediatrii kilka dni temu zgłosili policji dramatyczny przypadek pięciomiesięcznego chłopca, który trafił na oddział ratunkowy z rozległymi obrażeniami. Dziecko miało liczne siniaki oraz pękniętą kość czaszki, a jego stan określono jako ciężki. Jak ustalili specjaliści, obrażenia powstawały przez wiele dni.

Policjanci z Komisariatu Poznań Nowe Miasto zatrzymali w tej sprawie 40-letnią matkę chłopca, obywatelkę Gruzji, a także dwóch obywateli Mołdawii w wieku 21 i 25 lat. O sprawie natychmiast powiadomiono prokuratorów z Prokuratury Poznań Nowe Miasto.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że matka wyjechała na kilka dni do Mołdawii na zaplanowany zabieg medyczny. W tym czasie chłopiec pozostał w wynajmowanym mieszkaniu pod opieką ojca - obywatela Gruzji - oraz dwóch znajomych mężczyzny. Ojciec dziecka jest obecnie poszukiwany - przekazała Wielkopolska Policja.

Na podstawie zgromadzonych dowodów zatrzymanym przedstawiono zarzuty narażenia dziecka na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, działając wspólnie i w porozumieniu, mimo ciążącego na nich obowiązku opieki. Za to przestępstwo grozi kara do 15 lat więzienia.

Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 40-letniej kobiety oraz dwóch mężczyzn. Poszukiwania ojca chłopca trwają.