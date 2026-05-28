Deszczowa sobota zakłóci weekend w Poznaniu. Niedziela przyniesie poprawę pogody

Pogoda dla Poznania na 29-31 maja

Koniec maja przyniesie mieszkańcom Poznania pogodowy rollercoaster. Weekend podzieli się na dwie części: słoneczną i deszczową. Piątek oraz niedziela zapowiadają się bardzo przyjemnie, z wysokimi temperaturami i bez opadów. Kontrastem dla nich będzie sobota, która przyniesie ze sobą chmury i deszcz.

Piątek z dużą różnicą temperatur

Weekend w Poznaniu rozpocznie się pogodnie. W piątek, 29 maja, na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, ale nie prognozuje się żadnych opadów. Będzie to ciepły dzień, z maksymalną temperaturą dochodzącą do około 23 stopni Celsjusza. Noc z piątku na sobotę będzie jednak wyraźnie chłodniejsza – termometry wskażą zaledwie 8 stopni. Wiatr pozostanie słaby, jego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota z deszczem i silniejszym wiatrem

W sobotę aura ulegnie wyraźnemu pogorszeniu. Tego dnia w Poznaniu należy spodziewać się słabych opadów deszczu, które mogą utrzymywać się przez dłuższy czas. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia będzie podobna do piątkowej i wyniesie około 22 stopnie. Znacznie cieplejsza okaże się za to noc, podczas której słupki rtęci nie spadną poniżej 13 stopni. Zmieni się również siła wiatru, który chwilami będzie nieco mocniejszy, osiągając w porywach prędkość około 4 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Ostatni dzień weekendu przyniesie zdecydowaną poprawę pogody. Niedziela, 31 maja, będzie najcieplejszym dniem w Poznaniu, z temperaturą maksymalną sięgającą 24 stopni Celsjusza. Na niebie znów zagości umiarkowane zachmurzenie, ale deszcz już nie spadnie. Noc z niedzieli na poniedziałek będzie łagodna, z temperaturą około 12 stopni. Wiatr osłabnie i wróci do prędkości notowanej w piątek, czyli około 3 m/s.

Jak spędzić weekend w Poznaniu?

Zmienna pogoda sugeruje elastyczne planowanie wolnego czasu. Pogodny piątek to dobra okazja na spędzenie popołudnia na świeżym powietrzu. Deszczowa sobota może być z kolei dobrym momentem na nadrobienie zaległości kulturalnych, wizytę w kinie lub spotkania ze znajomymi w kawiarni. Niedziela, jako najcieplejszy i bezdeszczowy dzień, będzie idealna na dłuższy spacer po jednym z miejskich parków lub wycieczkę za miasto.

Dane pogodowe: OpenWeather