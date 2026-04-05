W Poznaniu zatrzymano matkę pięciomiesięcznego chłopca (obywatelkę Gruzji) oraz dwóch obywateli Mołdawii w związku z podejrzeniem znęcania się nad dzieckiem.

Niemowlę trafiło do szpitala z pękniętą kością czaszki i siniakami; jest po operacji.

Zatrzymanym postawiono zarzut narażenia dziecka na ciężki uszczerbek na zdrowiu, za co grozi do 15 lat więzienia.

Trwają poszukiwania ojca dziecka, który miał opiekować się chłopcem pod nieobecność matki.

Pobicie niemowlęcia w Poznaniu: Kto odpowie za cierpienie dziecka?

Niemowlę, które nie ukończyło jeszcze nawet pół roku, zostało przyjęte do poznańskiego szpitala w nocy z czwartku na piątek. Lekarze, widząc liczne obrażenia, w tym pękniętą kość czaszki i rozległe siniaki, natychmiast zaalarmowali służby. Wstępna ocena medyczna wskazuje, że obrażenia te powstały w ciągu kilku dni, co sugeruje, że chłopiec mógł być ofiarą długotrwałej przemocy. Stan dziecka jest poważny, maluch przeszedł już operację. Ta wstrząsająca historia natychmiast uruchomiła lawinę policyjnych działań.

Rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Andrzej Borowiak, potwierdził w niedzielę, że w związku z tą bulwersującą sprawą zatrzymano trzy osoby. Są to 40-letnia matka chłopca, obywatelka Gruzji, oraz dwóch obywateli Mołdawii w wieku 21 i 25 lat. Jak informuje policja, zatrzymani usłyszeli poważne zarzuty. - Trojgu zatrzymanym zarzucono, że działając wspólnie i w porozumieniu, pomimo obowiązku opieki nad dzieckiem, narazili je na niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu – przekazał Borowiak, cytowany przez Polską Agencję Prasową. Za takie przestępstwo, zgodnie z polskim prawem, grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Śledztwo ujawniło również wstępne okoliczności, które doprowadziły do tragedii. Policjanci ustalili, że matka dziecka, przed jego hospitalizacją, wyjechała na kilka dni do Mołdawii na zaplanowany zabieg medyczny. Chłopiec został pozostawiony w wynajmowanym mieszkaniu pod opieką ojca, obywatela Gruzji, oraz wspomnianych dwóch znajomych z Mołdawii. To właśnie w tym czasie miało dojść do brutalnego pobicia niemowlęcia. Sąd, na wniosek prokuratury, zdecydował o aresztowaniu obcokrajowców.

Ojciec niemowlęcia poszukiwany: Obława trwa!

Kluczową postacią w tej sprawie pozostaje ojciec dziecka, obywatel Gruzji. Jest on obecnie intensywnie poszukiwany przez policję. Jego zeznania mogą być kluczowe dla pełnego wyjaśnienia okoliczności, w jakich doszło do pobicia pięciomiesięcznego chłopca. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc w jego zlokalizowaniu.

