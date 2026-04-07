Amerykanie ostrzegają Polskę. Lato 2026 zmieni układ sił meteorologicznych w Europie. Polska znajdzie się w centrum, a pogoda na lato 2026 zaskoczy nawet Górali liczących na arabskich turystów

Po chłodnej zimie i typowej wiośnie, lato 2026 w Polsce może przynieść rekordowe upały, z temperaturami o 1-1,5 stopnia wyższymi od normy.

Meteorolodzy przewidują, że lato 2026 może pobić rekord ciepła z 2019 roku, co wiąże się z wyzwaniami zdrowotnymi i potrzebą adaptacji.

Podczas gdy Polska będzie zmagać się z upałami, południowa Europa, w tym Hiszpania i Włochy, może doświadczyć deszczowego i pochmurnego lata.

Czy jesteśmy gotowi na tak ekstremalne zmiany pogodowe i jak przygotować się na nadchodzące, rekordowo gorące lato?

Jakie będzie lato 2026 w Polsce. Prognozy pogody wskazują, że może to być rekordowy rok

Tegoroczna zima wprawiła wiele osób w osłupieniu. Po latach ciepłych i praktycznie bezśnieżnych zim w końcu pogoda przypomniała sobie, jaki klimat panuje w Polsce. Mrozy i opady śniegu zaskoczyły kierowców i sprawiły, że warunki pogodowe sprzyjały białemu szaleństwu. Wiosna 2026 jak na razie nie odbiega od normy. Ciepłe i słoneczne dni przeplatane są bardziej zimową aurą. Do niedzieli, 12 kwietnia prognozowane się załamanie pogody, a przez wiele rejonów Polski przechodzą potężne wichury. W Wielkanoc nad naszym krajem pojawiły się także pierwsze w tym roku burze, które spowodowały lokalne podtopienia oraz połamały drzewa.

Lato 2026 może okazać się wyjątkowe pod wieloma względami. Jak podaje portal twojapogoda.pl amerykańscy i europejscy meteorolodzy przygotowali modele pogodowe, które wskazują, że latem 2026 na Europą zapanuje dziwna aura. W Polsce lato 2026 może być ciepłe i słonecznego. Temperatury mogą osiągać wartości wyższe o 1 - 1,5 stopnia od normy z lat 1991 -2020. Przez większą część lata panować mają upały, które będą wpływały na nasze samopoczucie. Modele pogodowe zakładają, że lato 2026 może pobić dotychczasowy rekord ciepła z 2019 roku.

Parne i upalnie dni będą trudne dla wielu osób. Osoby starsze muszą pamiętać o nawodnieniu, a także unikaniu wychodzenia z domu w południe. Zmiany klimatu sprawią, że coraz więcej osób decyduje się na montaż klimatyzacji. Zapewnia ona komfort termiczny, poprawia jakość snu i zwiększa efektywność pracy. Jednak nieumiejętne korzystanie z niej może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji zdrowotnych i finansowych. Zaleca się, aby temperatura w klimatyzowanym pomieszczeniu nie była niższa o więcej niż 6-8 stopni Celsjusza od temperatury panującej na zewnątrz. Jeśli na dworze jest 30 st. C, ustawienie klimatyzacji na 22-24 st. C będzie optymalne.

Jakie będzie lato 2026 w Europie? Potężne anomalie

Modele pogodowe wskazują, że o ile lato w Polsce będzie upalne, to na południu Europy prognozowana jest zupełnie inna pogoda. Może dojść do anomalii, że w Hiszpanii czy Włoszech pogoda będzie gorsza niż w naszym kraju. Według amerykańskiego modelu pogodowego lato 2026 w okolicach basenu Morze Śródziemnego będzie deszczowe i pochmurne. Może pojawić się ryzyku powodzi i lokalnych podtopień. Połączenie wysokich temperatur oraz dużej wilgoci sprawi, że w wielu rejonach będzie duszno oraz parno. Portal twojapogoda.pl podaj, że pogoda na południu Europy będzie daleka od tego, do czego zwykliśmy się przyzwyczaić.

