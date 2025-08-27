Zmiany klimatu sprawią, że ludzie będą się szybciej starzeć? Naukowcy obliczyli, ile się starzejmy w ciągu fal upalów

Nadmierna ekspozycja na słońce przyspiesza starzenie się skóry, ale czy zmieniający się klimat wpływa na starzenie całego organizmu?

Badania z Hongkongu wykazały, że fale upałów mogą przyspieszyć biologiczne starzenie się człowieka o dni, a nawet tygodnie.

Odkryj, kto jest najbardziej narażony na negatywne skutki upałów i dlaczego przyspieszone starzenie biologiczne jest tak istotne dla zdrowia!

Czy zmieniający się klimat i fale upałów wpływają na procesy starzenia?

Nadmierna ekspozycja na słońce w obecnych warunkach nie jest dobra dla naszego zdrowia. Dermatolodzy od dawna przestrzegają przed szkodliwym działaniem promieni UVA i UVB. Mogą one prowadzić do chorób skórnych (w tym do nowotworów) oraz znacząco przyspieszać procesy starzenia się skóry. Szacuje się, że promienie słoneczne odpowiadają nawet za 80 proc. wszystkich procesów starzenia się skóry, w tym za zmarszczki oraz przebarwienia.

Czy jednak zmieniający się klimat i coraz wyższe temperatury mogą powodować szybsze starzenie się całego organizmu. Okazuje się, że tak.

Najnowsze badania naukowców nie pozostawiają złudzeń. Na Uniwersytecie w Hongkongu przeprowadzono szereg badań, które wykazały korelację związaną ze zmianami klimatu, a procesami starzenia. W sumie naukowcy przeanalizowali 15 lat danych oraz 25 tys. mieszkańców Tajlandii. W wyniku badań wykazano, że dwa lata narażenia na fale upałów mogą biologiczne starzenie się człowieka o osiem do dwunastu dodatkowych dni. Choć liczba ta nie wydaje się znacząco, to przy obecnych zmianach klimatu może być zauważalny. - To było badanie dwuletniej ekspozycji, ale wiemy, że fale upałów występują od dziesięcioleci - powiedziała powiedziała Cui Guo, adiunkt na Uniwersytecie w Hongkongu, która kierowała badaniem opublikowanym w poniedziałek w czasopiśmie Nature Climate Change.

Kto jest najbardziej narażony na negatywne wpływa upałów?

Według analizy World Weather Attribution rok 2024 był najgorętszym w historii od czasów prowadzenia pomiarów. Również rok 2025 nie jest wyjątkiem pod tym względem. Mimo, że tegoroczne lato w Polsce jest znacząco chłodniejsza, to światowa średnia cały czas się podnosi. Bez zaskoczenia upały są najbardziej niebezpieczne dla osób starszych. Również badania z Uniwersytetu w Hongkongu wykazały, że to właśnie seniorzy będą bardziej narażeni na szybsze starzenie się organizmu w wyniku zmian klimatycznych.

Doktor Cui Guo podkreśliła, że starzenie się biologiczne jest ściśle powiązane z wieloma chorobami, a jego przyspieszenie może być wskaźnikiem poważnych problemów zdrowotnych