W czasie upałów stawiam to obok storczyka. Dzięki temu kwiat nie marnieje i rośnie niczym w najlepszej kwiaciarni. Pielęgnacja storczyków

Storczyki to popularne kwiaty doniczkowe, które wymagają odpowiedniej wilgotności powietrza, co bywa wyzwaniem w domowych warunkach.

Aby zapewnić im optymalne warunki, regularnie zraszaj liście i postaw miskę z wodą obok rośliny, by naturalnie nawilżyć powietrze.

Podczas upałów storczyki potrzebują szczególnej uwagi – dowiedz się, jak prawidłowo je podlewać, by zapewnić im nawodnienie bez ryzyka przelania.

Poznaj proste triki, dzięki którym Twoje storczyki będą pięknie kwitły przez lata, nawet w gorące dni!

Gdy świeci słońce postaw to obok storczyków! Dzięki temu nie zmarnieją w czasie upałów

Storczyki to przepięknie kwiaty doniczkowe, które Polacy wyjątkowo pokochali. Praktycznie każdy, przynajmniej raz w życiu, miał w domu orchideę. Kwiaty te nie tylko nie są wymagające w pielęgnacji, ale również potrafią kwitnąć przez wiele lat. Storczyki zachwycają wielobarwnymi, dzwonkowatymi kwiatami. Naturalnie pochodzą z terenów Azji i lubią wilgoć. Pielęgnacja storczyka opiera się na dwóch ważnych zasadach. Pierwsza z nich to przepuszczalne podłoże w odpowiednią warstwą drenażu, a druga to właściwe podlewania i wilgotność powietrza. Ten ostatni punkt w naszym klimacie bywa problematyczny. Oczywiście, Polska nie leży w strefie suchej i bezdeszczowej, ale zdarza się, że warunki w mieszkaniach nie zawsze są sprzyjające dla storczyków. Zimą powietrze wysuszają nagrzane grzejniki, a latem upały. Jeżeli chcesz, aby Twój storczyk pięknie kwitł przez długie lata musisz zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza w jego otoczeniu. Możesz to zrobić łącząc ze sobą te dwie metody:

regularne zraszanie liście storczyków - raz w tygodniu warto dokładnie opryskać storczyk. Dzięki temu liście oraz łodygi otrzymają potrzebną im dawkę wody. Do zraszania kwiatów używaj zawsze przegotowanej i odstanej wody, aby zminimalizować ryzyko osadzania się kamienia.

stawianie miski z wodą obok kwiatów - ten sposób działa niczym naturalny nawilżacz powietrza. Stawiając obok storczyka wodę sprawisz, że będzie ona parowała nawilżając powietrze wokół. Dzięki temu kwiat będzie miał lepsze warunki do wzrostu oraz kwitnienia.

Jak podlewać storczyki w czasie upałów?

Podlewanie storczyków podczas upałów wymaga nieco uwagi, aby zapewnić im odpowiednie nawodnienie bez ryzyka przelania. W gorące dni woda z podłoża paruje szybciej, dlatego częstotliwość podlewania może się zwiększyć. Zawsze sprawdzaj wilgotność podłoża przed podjęciem decyzji o podlaniu - powinno być lekko przeschnięte, ale nie całkowicie suche. Najlepiej podlewać storczyki rano lub wieczorem, unikając południa, kiedy temperatura jest najwyższa. Możesz zastosować metodę zanurzania doniczki w wodzie na kilka minut, a następnie dokładnie ją osączyć. Upewnij się również, że doniczka ma odpowiedni drenaż, aby uniknąć zastoju wody, który może prowadzić do gnicia korzeni. Dodatkowo, w bardzo upalne dni można delikatnie spryskiwać liście storczyka letnią wodą, co pomoże zwiększyć wilgotność wokół rośliny. Pamiętaj jednak, aby unikać zalewania stożka wzrostu i kwiatów.