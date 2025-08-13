Już dziś zakop w ziemi w doniczce sansewierii. Będzie wypuszczać pęd za pędem, a liście się intensywnie zazielenią. Naturalny nawóz do sansewierii

Już dziś zakop w ziemi w doniczce sansewierii. Będzie wypuszczać pęd za pędem

Sansewieria to roślina, która jest znana w Polsce również pod nazwą wężownica lub języki teściowej. Przypominające miecze liście w intensywnie zielonym kolorze, z żółtymi obwódkami lub cętkami przyciągają uwagę i są przepiękną ozdobą każdego pomieszczenia. Do tego pielęgnacja sansewierii jest naprawdę łatwa, więc nie dziwi fakt, że zyskała ona taką popularność. Oczywiście oprócz zapewnienia jej odpowiedniego stanowiska oraz nawodnienia, nie wolno pomijać odżywienia sansewierii. To właśnie dzięki temu wzmocnimy roślinę i uodpornimy na przeróżne choroby, które mogą spowodować jej marnienie. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy zauważysz, że sansewieria zastopowała ze wzrostem lub przestała wypuszczać nowe liście. Wówczas zastosuj natychmiastową kurację leczniczą z czosnkiem. Naturalny nawóz do sansewierii działa na nią jak steryd i pobudzi ją do intensywnego wzrostu. Dlatego już dziś zakop w ziemi w doniczce swojej rośliny ząbek czosnku, a za jakiś czas ta odbije.

Naturalny nawóz do sansewierii. Jak działa czosnek?

Uważa się, że czosnek to naturalny środek owadobójczy i grzybobójczy. Otóż zawarte w nim związki siarki działają odstraszająco na niektóre szkodniki (np. mszyce, przędziorki) i mogą hamować rozwój grzybów. Czosnek umieszczony bezpośrednio w ziemi sansewierii może stymulować jej system odpornościowy, czyniąc ją bardziej odporną na choroby. Pamiętaj jednak, aby zakopać maksymalnie 1 lub 2 ząbki czosnku w doniczce swojej sansewierii. Dlaczego? Zbyt wysokie stężenie czosnku może uszkodzić korzenie rośliny. Może on także wpływać na pH gleby, co w dłuższej perspektywie może być niekorzystne dla sansewierii.

Pielęgnacja wężownicy. Co lubi sansewieria?

Pielęgnacja sansewierii nie jest skomplikowana. Najlepiej rośnie w podłożu do kaktusów i sukulentów. Próchnicza ziemia, piasek, perlit i żwirek będą szybciej przesychać i zapobiegać gniciu korzeni. Sansewieria lubi stanowisko z rozproszonym światłem, wtedy pięknie się wybarwia. Jednak dobrze radzi sobie także w zacienionych miejscach. Żeby roślina rosła prosto, nie wolno jej przelewać. Podlewamy ją niewielką ilością odstanej wody maksymalnie raz w tygodniu, gdy ziemia jest całkowicie sucha.