Spryskaj tym ściany, a przestanie osadzać się na nich kurz. Bez plam, zacieków oraz wdychanych roztoczy. Jak pozbyć sie kurzu ze ścian?

Kurz na ścianach to problem estetyczny i zdrowotny, a jego uciążliwe usuwanie często niszczy farbę, tworząc dodatkowe wyzwanie dla porządków.

Istnieje rewolucyjny, domowy płyn antystatyczny, który neutralizuje ładunki elektryczne, skutecznie zapobiegając osadzaniu się drobinek kurzu.

Odkryj, jak łatwo przygotować ten magiczny spray z zaledwie kilku składników i ciesz się czystymi ścianami na długie tygodnie!

Spryskaj tym ściany, a kurz nie będzie się na nich osadzać. Rewelacyjny sposób na pozbycie się kurzu z mieszkania

Cotygodniowe porządki domowe bardzo często skupiają się na usuwaniu kurzu. Ta mieszanina niewielkich cząsteczek regularnie osadza się na meblach oraz firanach. Choć czasem nawet ich nie widać mają one ogromny wpływ jakość wdychanego powietrza w domu. W kurzu znajdują się bowiem różnego rodzaju roztocza oraz alergeny, które dostają się do górnych dróg oddechowych. Warto wiedzieć, że kurz zbiera się nie tylko na meblach, ale także osadza się na ścianach. Tam często pozostaje niewidoczny i nie jest usuwany. Z czasem ściany mogą zacząć robić się szare lub żółte. Regularnie czyszczenie ścian na morko może być jednak dość uciążliwe. Nie dość, że jest to czasochłonna i męcząca czynność to w przypadku kolorowych ścian może skutkować ścieraniem się farby. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby, które sprawią, że kurz na ścianach będzie osadzał się wolniej.

Aby drobiny kurzu nie osadzały się na ścianach w ekspresowym tempie należy przygotować domowy płyn antystatyczny. Następnie należy jego niewielką ilość rozpylić po ścianach. Ważne, aby korzystać z dobrego atomizera, która rozpyli niewielką chmurkę produktu, a nie zmoczy powierzchni.

Płyn antystatyczny neutralizuje i rozprasza ładunki elektryczne na powierzchniach, dzięki czemu zapobiega osadzaniu się cząsteczek kurzu. Naturalny płyn antystatyczny możesz przygotować samodzielnie w domu. Wystarczy, że do wiadra nalejesz 1 litr ciepłej wody, 2 nakrętki płynu do płukania oraz dodasz kila kropel olejku eterycznego. Całość dokładnie wymieszaj, przelej to butelki ze spryskiwaczem i dokładnie opryskaj ściany. Rób to z niewielkiej odległości, aby za bardzo nie namoczyć ścian.

Jak samodzielnie umyć ściany?

Rozpocznij od usunięcia kurzu i pajęczyn z powierzchni ścian za pomocą miotełki, odkurzacza z miękką końcówką lub suchej ściereczki. Następnie, przygotuj roztwór myjący w jednym wiadrze, a w drugim miej czystą wodę. Zawsze testuj wybrany środek czyszczący na mało widocznym fragmencie ściany, aby upewnić się, że nie odbarwi ani nie uszkodzi farby. Szczególnie ostrożnie postępuj z farbami matowymi, które są bardziej podatne na ścieranie i powstawanie smug.

Podczas mycia zawsze zaczynaj od dołu ściany i kieruj się ku górze. Pozwoli to uniknąć powstawania nieestetycznych zacieków, które mogą utrwalić się na suchej, nieumytej jeszcze powierzchni. Delikatnie przecieraj ścianę gąbką nasączoną roztworem, a następnie natychmiast spłukuj czystą wodą, używając drugiej, czystej gąbki lub ściereczki. Pamiętaj, aby często zmieniać wodę w obu wiadrach, aby nie rozmazywać brudu, a jedynie go usuwać. Po umyciu pozostaw ściany do wyschnięcia naturalnie lub delikatnie osusz je suchą ściereczką z mikrofibry.

9