Mój mąż okna po zimie myje tylko w ten sposób. Kurz i smog znikają jak po użyciu magicznej gąbki. Bez zacieków i smug

Wiosenne porządki to idealny czas na mycie okien, które po zimie wymagają gruntownego czyszczenia.

Odkryj sekretny składnik, który doda do płynu do szyb, by skutecznie usunąć brud i smugi.

Poznaj babciny patent, który sprawi, że Twoje okna będą lśnić czystością jak nigdy dotąd!

Dodaj do płynu do mycia szyb, a okna będą idealnie czyste i bez smug. Mycie okien na wiosnę

Przyroda budzi się do życia, a my do sprzątania. Początek wiosny to czas wiosennych porządków wśród, których najbardziej symboliczne jest właśnie mycie okien. Po zimie okna oraz ramy PCV wymagają gruntownego oczyszczenia. Zbierająca się warstwa kurzu, smogu oraz innych zanieczyszczeń jest trudna do usunięcia. W takim przypadku trzeba mocno szorować, aby skutecznie doczyścić szyby oraz ramy. Warto to jednak zrobić ponieważ brudne okna ograniczają dostęp do światła w mieszkaniu. Wiosną, gdy jest coraz więcej słońca zabrudzenia na szybach będą też bardziej widoczne.

Mój mąż do mycia okien wykorzystuje patent swojej babci. Dzięki temu brud i inne zanieczyszczenia szybciej i łatwiej się rozpuszczają. Ten sposób jest mało znany, ale zaskakująco skuteczny. W 1 litrze wody dokładnie rozpuść 1 łyżkę mąki ziemniaczanej. Dodaj to tego 1 łyżkę białego octu oraz klasyczny płyn do mycia szyb. Mąka ziemniaczana, choć nie kojarzona ze sprzątaniem wykazuje właściwości antystatyczne i nabłyszczające. Skrobia chłonie tłuszcz i pomaga w usuwaniu trudnych zabrudzeń. W połączeniu z octem rozpuszcza smog, spaliny, a także tłuszcz osadzający się z gotowania. Mycie okien z mąką ziemniaczaną przeciwdziała także powstawaniu zacieków oraz smug.

Przetrzyj tym rany okienne, a będą białe jak nowe

Ramy okienne PCV, podobnie jak szyby także wymagają gruntowego czyszczenia po zimie. W ich przypadku doszorowanie zabrudzeń może być nawet trudniejsze. Brud, kurz czy spaliny niemalże wżerają się w plastikową powierzchnię i nawet szorowanie na niewiele się zdaje. Tutaj eksperci polecają sprawdzone sposoby na trudne zabrudzenia. Do mycia ram okiennych PCV wykorzystaj sok z cytryny. Wymieszaj go z delikatnym środkiem czyszczącym i nanieś na zabrudzone ramy okienne. Pozostaw na kilkanaście minut, a następnie przetrzyj mokrą ścierką. Na jeszcze trudniejsze zabrudzenia możesz użyć zamiast soku z cytryny octu. Kwasowe formuły świetnie radzą sobie z trudnymi zabrudzeniami.