Jak umyć okna bez smug? Zdradzam sekret mojego domowego płynu do szyb. Mieszam 3 składniki z wodą, myję okna. Później lśnią krystaliczną czystością

Katarzyna Kustra
Agnieszka Morawska
2025-10-01 12:47

Ten domowy płyn do mycia okien to prawdziwe wybawienie w porządkach domowych. Prosty w przygotowaniu i niezwykle skuteczny w działaniu. Mieszam ze sobą trzy składniki i wlewam do wody. Następnie maczam w nim ściereczkę i przecieram szyby. Moje okna lśnią bez ani jednej smugi.

Autor: Shutterstock
  • Do umycia okien bez smug wystarczą 3 składniki: 2 szklanki wody, pół szklanki octu, łyżeczka płynu do mycia naczyń i 2 łyżki soku z cytryny.
  • Wymieszaj składniki, spryskaj szyby i przetrzyj suchą szmatką.
  • Unikaj mycia okien w pełnym słońcu, używaj ściereczki z mikrofibry zamiast ręczników papierowych.

Mieszam 3 składniki z wodą i myję okna. Szyby lśnią bez ani jednej smugi

Choć mycie okien nie jest pracochłonne, to jednak trzeba włożyć w to wiele serca, aby zrobić to starannie i sprawić, że szyby będą lśnić bez smug. Niestety często po dokładnym umyciu szyb, pojawiają się na nich nieestetycznie wyglądające smugi. Tu oczywiście dużą rolę odgrywa płyn, którym myjemy okna. Zamiast wydawać pieniądze na sklepowe detergenty, przygotowałam mieszankę czyszczącą do szyb, która wspaniale domyła moje okna i sprawiła, że nie było na nich widać ani jednej smugi. Do przygotowania potrzebne są: dwie szklanki wody, pół szklanki octu, łyżeczka płynu do mycia naczyń i dwie łyżki soku z cytryny. Tak przygotowaną mieszankę należy przelać do butelki z atomizerem, spryskać preparatem szyby i dokładnie przetrzeć je suchą szmatką. Okna będą lśnić z czystości.

Jak myć okna bez smug? Przestrzegaj zasad

Jednym z najczęstszych błędów, które popełniamy jest nieodpowiednia pora mycia okien. Okazuje się, że robienie tego w samo południe nie jest najlepszym pomysłem. Słońce sprawia, że płyn szybko zasycha i pozostawia na szybach ślady. Jak temu zaradzić? Istnieje kilka sprawdzonych sposobów na czyste okna. Popularnym sposobem jest mycie okien wodą z dodatkiem octu. Ważne jest również to, aby zrezygnować z używania ręczników papierowych, które zostawiają na powierzchni paprochy. Zdecydowanie lepiej myć okna ściereczką z mikrofibry.

