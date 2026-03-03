Przez cały marzec rozsypuj to po trawniku, a pozbędziesz się koniczyny na ten sezon. Trawa będzie gęsta i zielona niczym z rolki. Usuwanie koniczyny

Koniczyna, symbol szczęścia w tradycji, może stać się problemem, gdy opanuje Twój trawnik.

Ta inwazyjna roślina, traktowana jako chwast, potrafi całkowicie wyprzeć trawę.

Odkryj sprawdzone metody na pozbycie się koniczyny i przywróć trawnikowi zdrowy wygląd.

Koniczyna na trawniku

Koniczyna to grupa roślin z rodzin bobowatych. Niektóre z jej gatunki wykorzystywane są w medycynie naturalnej oraz kosmetologii. Koniczyna w polskiej tradycji to przede wszystkim symbol szczęścia. Znaleziona czterolistna koniczyna ma przynieść pomyślność oraz dostatek. W wielu kulturach koniczyna przepędza złe moce, a każdy z jej listków symbolizuje coś innego. Pierwsza to nadzieja, drugi - wiara, a trzeci - miłość. Czwarty listek jak wiadomo oznacza szczęście. Według legend biblijna Ewa uciekając z raju zabrała ze sobą właśnie koniczyna.

Trzeba przyznać, ze symbolika koniczyny jest piękna. Wszystko jednak się kończy, gdy koniczyna zaczyna porastać nasz trawnik. Jest ona inwazyjnym gatunkiem, co znaczy, że eliminuje inne rośliny. Rozrastająca się koniczyna traktowana jest jako chwast i może całkowicie wyplenić trawę. W takim przypadku należy działać od razu i pozbyć się koniczyny z trawnika.

Koniczyna, podobnie jak mech, najlepiej rośnie na kwaśnym podłożu. Jeżeli widzisz, że Twój trawnik zamienia się w mieszankę mchu oraz koniczyny zastosuj wapniowanie. W tym calu najlepiej jest sięgnąć po nawozy wapniowo-węglanowe. To między innymi dolomit oraz kreda nawozowa. Ogrodnicy wskazują, że najwygodniejsze w użyciu są nawozy granulowane, których rozprowadzenie jest łatwiejsze. W zależności od potrzeb i kwasowości gleby wapniowanie trawnika powinny wykonywać się raz na 3/4 lata i nie częściej.

Posyp tym trawnik, a usuniesz z niego koniczynę

Innym sposobem na pozbycie się koniczyny w trawnika jest nawożenie azotem. Koniczyna żyje w ścisłej symbiozę z bakteriami wiążącymi azot. Oznacza to, że stosując nawozy bogate w ten pierwiastek ogranicza się rozrost koniczyny. Jednym z nawozów bogatych w azot są wióry rogowe. To w pełni naturalna odżywka produkowana z rogów oraz kopyt bydlęcych. Wióry rogowe w ogrodnictwie słyną z wysokiej zawartości azotu, która wynosi nawet 15 proc. Nawożenie wiórami rogowymi daje długoterminowe rezultaty, a azot uwalnia się do gleby bardzo wolno. Wystarczy rozsypać wióry rogowe po trawniku Azot przeniknie wgłąb podłoża W ten sposób nie tylko ograniczysz rozrost koniczyny, ale również odżywisz trawnika. Nawozy azotowe stosowane wczesną wiosną wzmacniają rośliny. W przypadku trawy będzie ona rosła gęstsza i silniejsza.