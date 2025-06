Szybko rozlej na trawniku, a pozbędziesz się koniczyny. Trawa będzie czysta jak na murawie. Domowy oprysk na koniczynę na trawniku

Zrób to z goździkami za każdym razem, gdy przekwitną. Wysyp nowych kwiatów gwarantowany aż do późnej jesieni

Szybko rozlej na trawniku, a pozbędziesz się koniczyny

Koniczyna na trawniku budzi mieszane uczucia. Dla jednych to niepożądany chwast, który psuje estetykę idealnie zielonego dywanu. Dla innych to pożyteczna roślina, która wnosi do ogrodu szereg korzyści. Tak czy inaczej, pojawianie się koniczyny wśród źdźbeł trawy powinno być dla nas ważnym sygnałem, gdyż często pojawia się tam, gdzie trawa jest osłabiona i nie ma wystarczającej konkurencji. Niedobory azotu, zbyt częste koszenie lub ubita gleba sprzyjają jej ekspansji. Dlatego pierwszym krokiem w walce z koniczyną na trawniku jest uzupełnienie azotu w glebie. Można w tym celu oczywiście zastosować gotowe produkty dostępne w sklepach, ale zdecydowanie lepiej jest przygotować domowy oprysk na koniczynę, który poprawi stan gleby i tym samym usunie niechcianych gości z naszego ogrodu. Jednym z takich azotowych oprysków do trawy jest gnojówka. Szybko spryskaj albo rozlej ją w miejscach występowania koniczyny, a pozbędziesz się jej raz na zawsze.

Domowy oprysk na koniczynę na trawniku. Jak przygotować gnojówkę?

Stosowanie gnojówki do trawnika to świetny sposób na naturalne nawożenie, poprawę struktury gleby i zwiększenie jej zdolności do zatrzymywania wody. Do przygotowania jej potrzebujesz tak naprawdę samych roślin. Przyda Ci się pokrzywa, która jest bogata w azot, potas, żelazo i inne mikroelementy oraz pozostałe po koszeniu trawnika rozdrobnione, ścięte źdźbła. Wypełnij tymi składnikami wiadro do połowy i zalej wodą. Odstaw wiadro w zacienione i ciepłe miejsce na 2 tygodnie, a po tym czasie rozcieńcz gnojówkę z wodą w proporcji 1:10, czyli 1 litr roztworu na 10 litrów wody i rozlej w miejscach, gdzie widzisz koniczynę na trawniku. Możesz także stosować gnojówkę w formie oprysku.

Jak pozbyć się koniczyny z trawnika?

Jeśli nie chcesz, aby koniczyna wyrastała w trawie na Twoim podwórku to zadbaj o poniższe kwestie: