Kumpel piłkarz powiedział, że tak nawożą trawę u niego w klubie. Podlewają ja wodą dopaloną tym składnikiem. Trawnik się zagęszcza, a źdźbła są soczyście zielone. Nawożenie trawnika

Sekretem gęstej trawy jest odpowiedni balans składników odżywczych, a w szczególności azotu, fosforu i potasu. Te trzy pierwiastki są kluczowe dla wzrostu, rozwoju korzeni i ogólnej kondycji trawnika. Zamiast sięgać po chemiczne mieszanki, możemy wykorzystać naturalne źródła tych składników, które są nie tylko tańsze, ale również bezpieczniejsze dla środowiska.

Jednym z takich "kuchennych" nawozów jest… woda po gotowaniu jajek! Tak, to nie żart! Skorupki jajek są bogate w wapń, który wzmacnia ściany komórkowe roślin, poprawia ich odporność na choroby i szkodniki oraz stymuluje wzrost korzeni. Woda po gotowaniu jajek, szczególnie jeśli gotowaliśmy je bez soli, zawiera rozpuszczony wapń, który jest łatwo przyswajalny przez trawę. Po ostudzeniu, wystarczy podlać nią trawnik, najlepiej wczesnym rankiem lub późnym popołudniem, aby uniknąć poparzeń słonecznych.

Kolejnym zaskakującym, ale skutecznym nawozem jest napar z pokrzyw. Pokrzywy to prawdziwa skarbnica azotu, potasu, żelaza i innych mikroelementów, które są niezbędne dla zdrowego wzrostu trawy. Przygotowanie naparu jest proste: wystarczy zalać świeże lub suszone pokrzywy wodą i pozostawić na kilka dni, aż do sfermentowania. Powstały płyn należy rozcieńczyć wodą w proporcji 1:10 i używać do podlewania trawnika. Napar z pokrzyw nie tylko odżywia trawę, ale również wzmacnia jej odporność na choroby i szkodniki.

Pamiętajmy również o kompoście. To naturalny nawóz, który zawiera bogactwo składników odżywczych i mikroorganizmów, które poprawiają strukturę gleby i stymulują wzrost roślin. Kompost możemy przygotować samodzielnie z resztek organicznych z kuchni i ogrodu, takich jak obierki warzyw, fusy z kawy, skoszona trawa, liście i gałązki. Kompost możemy rozsypać na trawniku przed deszczem lub użyć go do przygotowania "herbatki kompostowej", którą następnie podlejemy trawnik.

Stosując te nietypowe, ale naturalne metody nawożenia, możemy cieszyć się gęstym, zielonym i zdrowym trawnikiem przez cały sezon. Pamiętajmy jednak, że kluczem do sukcesu jest regularność i umiar. Nie przesadzajmy z ilością nawozu, ponieważ nadmiar składników odżywczych może być szkodliwy dla trawy. Obserwujmy nasz trawnik i reagujmy na jego potrzeby, a z pewnością odwdzięczy się nam pięknym wyglądem.