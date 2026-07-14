Kierunek California! Podkręć lato smakami wprost z Zachodniego Wybrzeża

Wrzuć na luz i poczuj wiatr we włosach. KFC zachęca do kolekcjonowania wakacyjnych wspomnień i czerpania z lata pełnymi garściami. Spontaniczny wypad ze znajomymi za miasto, a może wyjście w plener? Ikoniczny, chrupiący kurczak w towarzystwie świeżych, pełnych słońca składników dobrze sprawdzi się w każdej sytuacji. KFC California Summer to połączenie złocistego kurczaka z lekkimi i smakowitymi składnikami. Poznaj dania, które dodadzą energii podczas wakacyjnych przygód.

California Burger – soczysta, panierowana polędwiczka z kurczaka serwowana w puszystej, maślanej bułce. W środku kremowe awokado, pomidor, słodka karmelizowana cebula oraz chrupiące, świeże warzywa.

California Burrito – kompozycja zbalansowanych składników zamknięta w wygodnej, poręcznej tortilli. Wewnątrz złociste stripsy z kurczaka, ryż, rozpływający się ser, awokado, pomidor oraz karmelizowana cebula.

California Poke – kolorowa propozycja dla fanów lżejszych dań. Chrupiące kawałki kurczaka, ryż, świeży ogórek, awokado, pomidor, rukola i chrupki miks sałat.

KFC przygotowało również dwie nowe propozycje, które zapewnią ochłodę w słoneczne dni.

California Shake – kremowy i maksymalnie orzeźwiający shake o intensywnym smaku tropikalnych owoców.

California Fizzy Drink – lekki, gazowany napój z egzotyczną nutą liczi oraz arbuzowymi kulkami bubble tea.

Złap kalifornijski luz z nowym menu dostępnym we wszystkich restauracjach KFC oraz w dostawie. Oferta jest limitowana i potrwa od 16 lipca do 31 sierpnia.