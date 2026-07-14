Kierunek California! Podkręć lato smakami wprost z Zachodniego Wybrzeża

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
Materiały prasowe
2026-07-14 18:52

Słońce, błękitne niebo i bezkompromisowy luz. Czy wakacje mogą mieć lepszy klimat? Zdecydowanie! Wystarczy, że dodasz do nich smaki, które przeniosą Cię do krainy palm i piaszczystych plaż. Już 16 lipca startuje nowe, przesiąknięte latem i świeżymi składnikami menu KFC California Summer. Zapomnij o nudnych obiadach przy biurku i przygotuj się na kulinarną podróż bez paszportu. Spróbuj California Burgera, California Burrito, California Poke oraz zupełnie nowej linii napojów orzeźwiających z egzotycznym akcentem.

Dania z menu KFC California Summer na tle plaży. O letnich nowościach w KFC przeczytasz na SE.
Autor: KFC/ Materiały prasowe

Wrzuć na luz i poczuj wiatr we włosach. KFC zachęca do kolekcjonowania wakacyjnych wspomnień i czerpania z lata pełnymi garściami. Spontaniczny wypad ze znajomymi za miasto, a może wyjście w plener? Ikoniczny, chrupiący kurczak w towarzystwie świeżych, pełnych słońca składników dobrze sprawdzi się w każdej sytuacji. KFC California Summer to połączenie złocistego kurczaka z lekkimi i smakowitymi składnikami. Poznaj dania, które dodadzą energii podczas wakacyjnych przygód.

  •  California Burger – soczysta, panierowana polędwiczka z kurczaka serwowana w puszystej, maślanej bułce. W środku kremowe awokado, pomidor, słodka karmelizowana cebula oraz chrupiące, świeże warzywa.
  •  California Burrito – kompozycja zbalansowanych składników zamknięta w wygodnej, poręcznej tortilli. Wewnątrz złociste stripsy z kurczaka, ryż, rozpływający się ser, awokado, pomidor oraz karmelizowana cebula.
  •  California Poke – kolorowa propozycja dla fanów lżejszych dań. Chrupiące kawałki kurczaka, ryż, świeży ogórek, awokado, pomidor, rukola i chrupki miks sałat.

KFC przygotowało również dwie nowe propozycje, które zapewnią ochłodę w słoneczne dni.

  • California Shake – kremowy i maksymalnie orzeźwiający shake o intensywnym smaku tropikalnych owoców.
  •  California Fizzy Drink – lekki, gazowany napój z egzotyczną nutą liczi oraz arbuzowymi kulkami bubble tea.

Złap kalifornijski luz z nowym menu dostępnym we wszystkich restauracjach KFC oraz w dostawie. Oferta jest limitowana i potrwa od 16 lipca do 31 sierpnia.

Dania z menu KFC California Summer na tle plaży. O letnich nowościach w KFC przeczytasz na SE.
Autor: KFC/ Materiały prasowe
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