Wystarczy 1 łyżka i woda. Kurz na meblach nie będzie osiadać przez wiele dni. Będą lśnić jak nowe. Mycie mebli z kurzu

Rozcieńcz 1 łyżkę w wodzie, a kurz na meblach nie będzie osiadać przez wiele dni

W każdym domu, bez względu na to, jak bardzo się staramy, kurz prędzej czy później osiada na meblach, półkach, podłogach, a nawet w powietrzu, którym oddychamy. Nie tylko psuje estetykę wnętrza, ale również może negatywnie wpływać na nasze zdrowie, szczególnie alergików i astmatyków. Dlatego regularne mycie mebli z kurzu to absolutna podstawa dbania o czystość i komfort w naszym otoczeniu. Warto również wykorzystać sposoby, dzięki którym skutecznie opóźnimy ponowne osiadanie kurzu na naszych meblach. Tu pomocny będzie domowy płyn antystatyczny do mycia mebli. Nie tylko będzie odpychać od ich powierzchni kurz, ale także nabłyszczy je dzięki czemu będą wyglądać jak nowe. Rozcieńcz jedną łyżkę w wodzie i przetrzyj swoje meble. Efekt miło Cię zaskoczy.

Domowy płyn do mycia mebli odpychający kurz

Przepis na taki domowy płyn antystatyczny jest naprawdę prosty. Jak zatem go przygotować? Wystarczy do miski z wodą wlać jedną łyżkę gliceryny, namoczyć w tym ściereczkę i starannie przetrzeć meble. Gliceryna nie tylko bezie odpychać kurz z mebli, ale też nada blasku ich powierzchni.

Co zrobić, aby kurz nie osiadał na meblach przez długi czas?

Oprócz stosowania odpowiedniego płynu do mebli, warto także przestrzegać kilku kluczowych zasad, dzięki którym kurz nie będzie zbyt szybko wracać na ich powierzchnię. Oto one:

Zanim rozpoczniesz sprzątanie, koniecznie otwórz okna. Przygotuj ściereczkę z mikrofibry i płyn do mycia mebli. Zaczynaj sprzątanie od najwyższych elementów i sprzątaj warstwowo. W odwrotnej kolejności - trącasz kurz na wyczyszczone już miejsca. Warto także pamiętać, aby często prać koce, pościel, firany, zasłony i inne tekstylia, które są siedliskiem roztoczy. Regularnie także wietrz mieszkanie i zadbaj o odpowiedni poziom wilgotności powietrza.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie