Rozcieńcz 2 łyżki w misce z wodą i umyj ściany. Będą odpychać kurz przez wiele tygodni, a w mieszkaniu rozpyli się cudowny zapach. Mycie ścian z kurzu

Rozcieńcz 2 łyżki w misce z wodą i umyj ściany. Będą odpychać kurz przez wiele tygodni

Mycie ścian to nie tylko usuwanie z nich plam. Raz na kilka miesięcy warto przemyć ich powierzchnie chociażby po to, aby je odświeżyć i usunąć z nich kurz. Obecnie farby dostępne na rynku charakteryzują się wiele właściwościami, które zapewniają im nie tylko trwałość, ale też odporność na mycie. Dzięki temu możemy spokojnie wyczyścić powierzchnię ściany z brudu bez obawy, że ją zniszczymy. A czym umyć ściany z kurzu? Oczywiście można w tym celu wykorzystać profesjonalne mydło malarskie, które znajdziemy niemal w każdym sklepie z materiałami budowalnymi. Jednak zamiast tego do odświeżenia ścian warto wykorzystać domowy sposób, który nie tylko usunie obecny na ścianach kurz, ale także zadziała antystatycznie, co oznacza, że przez długi czas będzie po prostu odpychał kurz od powierzchni. Wykorzystaj w tym celu płyn do płukania tkanin. Wystarczy dodać dwie łyżki płynu do 3 litrów ciepłej wody, a powstałym roztworem umyć ściany i pozostawić do wyschnięcia. Ta metoda ma dodatkową zaletę - w mieszkaniu rozniesie się piękny zapach.

Jak usunąć plamy ze ścian? Mycie domowym sposobem

Jeśli zabrudzenie jest świeże, najlepiej usunąć je ściereczką zwilżoną w wodzie. Z kolei w przypadku trudnych plam, na przykład z tłuszczu czy zaschniętego jedzenia najprościej jest zastosować profesjonalne mydło malarskie. To połączenie mydła potasowego oraz sodowego. Jest ono najskuteczniejszą bronią na tłuste plamy na ścianach. Domywa nawet zaschnięty tłuszcz oraz osady z kuchni. Mydło malarskie ma formę gęstej pasty, którą dodaje się do ciepłej wody, uzyskując w ten sposób roztwór myjący. Należy nanieść je za pomocą gąbki na ścianę, pamiętając przy tym, aby potem spłukać ją czystą wodą. W ten sposób unikniesz powstaniu zacieków. Po umyciu ścian pozostaw ją do wyschnięcia i gotowe. Jeśli nie masz pod ręką mydła malarskiego, w myciu ścian pomoże Ci zwykłe szare mydło.

Mycie ścian szarym mydłem

Wiele osób do mycia ścian wykorzystuje szare mydło rozpuszczone w wodzie. Wystarczy do miski lub wiadra z ciepłą wodą zetrzeć szare mydło. W przypadku, gdy posiadamy ten detergent w formie płynnej, należy wpuścić kilka kropel i zamieszać, aby dobrze się rozpuściło. Następnie za pomocą gąbki dokładnie wyczyść brudne ściany. Pamiętaj też, że jeśli ściany są delikatnie przybrudzone, można zmyć je miejscowo. Z kolei w przypadku znacznie mocniejszych zabrudzeń, lepiej zmyć od razu całą powierzchnię ścian, aby nie powstały na powierzchni różnice.

Dlaczego zapachy wywołują wspomnienia? Marta Siembab