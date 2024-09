Posypuję tłustą plamę na ubraniu, wcieram szczoteczką i wrzucam do pralki. Po wyjęciu nie ma po niej ani śladu. Sposób na tłuste plamy na ubraniach

Wsypuję 1,5 łyżki do wody i spryskuję pleśń w ziemi. Znika w 12 godzin i to raz na zawsze. Sposób na pleśń w doniczce

Chyba każdy przyzna, że niektóre plamy na ubraniach, na przykład te tłuste, są naprawdę trudne do usunięcia i z pewnością samo pranie w pralce ich nie dopierze. Oczywiście można wówczas sięgnąć po sklepowy odplamiacz, jednak zbyt częste stosowanie tego typu detergentów niszczy tkaninę. Dlatego warto zapoznać się i zaprzyjaźnić z domowymi sposobami na plamy, które skutecznie usuną je z naszych ubrań i na pewno nie zniszczą odzieży. Jeden z nich podpatrzyłam na Instagramie na profilu @porzadekzglowa i szybko miałam okazję, aby go wypróbować. Do usunięcia plam z oleju potrzebujesz sody oczyszczonej, płynu do mycia naczyń i szczoteczki.

"Zasyp plamę sodą i poczekaj, aż wchłonie tłuszcz. Potem dodaj kilka kropel płynu do naczyń i potrzyj szczoteczką. Wypłucz i upierz jak zwykle. Po tłustej plamie ani śladu!"

- zapewnia ekspertka od porządków w domu. Oczywiście takie ubranie wrzucamy do pralki i pierzemy jak zwykle. Po wyjęciu z bębna po zabrudzeniach nie ma ani śladu.

Domowy odplamiacz do ubrań

Można również przygotować domowej roboty odplamiacz do ubrań. Potrzebujesz trzech składników: sody oczyszczonej, wody utlenionej i płynu do mycia naczyń. Mieszam 1/4 szklanki płynu do naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i pół szklanki sody. Tak powstały ekologiczny odplamiacz nakładam na zabrudzone miejsca na odzieży, pozostawiam na 30 minut i piorę w pralce, tak jak zwykle. Usunie on nie tylko tłuste plamy, ale również inne, trudne do wyprania zabrudzenia z naszej odzieży.