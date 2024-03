i Autor: Shutterstock

Pranie ubrań

Wsypuję do płynu do naczyń i nakładam na plamy na ubraniach. Domowy odplamiacz w 30 minut usuwa najtrudniejsze zabrudzenia. Sposób na plamy

Zauważyłaś, że na Twoich ubraniach są plamy, które nie zniknęły nawet po praniu w pralce? W takiej sytuacji należy zastosować odplamiacz. Jeśli chcesz zrobić to bezpiecznie i nie ryzykować zniszczeniem ulubionej odzieży to zastosuj domowy sposób na usuwanie plam z ubrań. Dodaj do płynu do naczyń i nałóż na plamy na ubraniach, a po 30 minutach upierz. Ubrania będą jak nowe.