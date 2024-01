Wrzucam kilka liści laurowych do miski i namaczam w niej ubrania. Częsty problem z praniem znika. Pranie jest pachnące, i perfekcyjnie czyste

Mąż zapytał się, dlaczego włożyłam to do lodówki? To mój sekretny sposób na poważny problem. Sposób na brzydkie zapachy w lodówce

Włóż liście laurowe do pralki i nastaw pranie kolorowych ubrań

Ubrania do prania powinno się segregować. Jasne rzecz prać z jasnymi, a ciemne i kolorowe osobno. Jednak każdemu zdarzyło się przez przypadek włożyć do pralki czerwoną bluzkę, która sprawiła, że białe ubrania nabrały różowej barwy. Jeszcze gorzej jest w przypadku kolorowych ubrań, których nie sposób prac oddzielnie. Biało-czarna bluzka w paski albo biały kołnierzyk czarnej sukienki z czasem stają się szare? Jest na to sposób. Liście laurowe to nie tylko popularna przyprawa, ale także naturalny środek wywabiający kolory. Jeżeli chcesz uniknąć zafarbowania ubrań podczas prania to do pralki włóż woreczek z kilkoma liśćmi laurowymi oraz 2 łyżeczkami sody oczyszczonej. Obie te rzeczy zadbają o kolory, a dodatkowo soda oczyszczona posiada właściwości wybielające. Pamiętaj, by woreczek był szczelny, aby liście nie pokruszyły się w pralce i nie zebrały się na tkaninach.

Zobacz także: Mąż zapytał się, dlaczego włożyłam to do lodówki? To mój sekretny sposób na poważny problem. Sposób na brzydkie zapachy w lodówce

Zalewam liście laurowe wodą i namaczam w tym ubrania

Liście laurowe sprawdzą się również w przypadku, gdy Twoje ubrania już zafarbowały. Wystarczy, że w garnku zagotujesz wodę z liśćmi laurowymi. Kiedy stygnie przelej ją do miski i namocz w tym roztworze zafarbowane ubrania. Zostaw je w misce na około 3 godziny i po tym czasie upierz je tradycyjnie w pralce. Aby efekt był jeszcze lepszy możesz do roztworu dodać kilka łyżek proszku do pieczenia lub sody oszczędzonej.

Sonda Znaleś/aś takie zastosowanie liści laurowych? Znam i stosuje Znam, ale nie stosuje Nie znam