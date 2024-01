i Autor: Shutterstock

Działa za każdym razem

Mąż zapytał się, dlaczego włożyłam to do lodówki? To mój sekretny sposób na poważny problem. Sposób na brzydkie zapachy w lodówce

Jak się pozbyć brzydkiego zapachu w lodówki? Mieszająca się woń jedzenia potrafi sprawić, że z lodówki unosi się nieprzyjemny zapach. W sklepach możesz kupić nawet specjalnie pochłaniacze brzydkich zapachów. Co jeśli Ci powiem, że istnieje domowy sposób na pozbycie się smrodu z lodówki? Wystarczy do niej włożyć jedną rzecz, która kojarzy się ze szkołą. Mój mąż był zdziwiony, gdy to zobaczył, jednak po czasie przyznał, że to działa.