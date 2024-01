Kochana babcia Gienia pokazała mi, jak prać ręczniki. Zamiast płynu do prania wsypuję do pralki ten proszek. Po wyjęciu z pralki ręczniki są śnieżnobiałe i miękkie

Jak prać ręczniki? Dlaczego ręczniki stają się sztywne?

Białe ręczniki kojarzą się z hotelową czystością. Wiele osób chce mieć je w domu ponieważ wyglądają schludnie i czyste. Jednak dbanie o białe ręczniki przysparza wielu problemów. Ręczniki należy regularnie prać, najlepiej w wyższych temperaturach. Mają one kontakt z nasza skórą oraz wilgocią. Mokre ręczniki to doskonale siedlisko dla rozwoju bakterii oraz drobnoustrojów. Częste i nieodpowiedni pranie sprawia, że ręczniki żółkną oraz stają się sztywne. Aby tego uniknać pamiętaj, by ręczniki prać zawsze z użyciem delikatnych detergentów. Unikaj płynów do płukania, które mogą sprzyjać ubijaniu się materiału. Nigdy nie zapełniaj maksymalnie bębna pralki. Niech w 1/3 pozostanie on pusty. Dzięki temu detergent piorący oraz woda będą mogły swobodnie przepływać wokół materiałów. Moja babcia uwielbiała białe ręczniki. Te, które miała w domu zawsze były idealnie białe i miękkie zdradziła, mi sposób jak to robiła.

Zobacz także: Zalałam te wstrętne czarne muszki naturalnym preparatem. Ziemiórki z kwiatków doniczkowych nareszcie się wyniosły. Poznaj sposoby na ziemiórki

Mieszam to ze sobą i dodaję ten proszek do pralki. Nastawiam pranie ręczników i zawsze są idealnie białe

Moja babcia była przekonana, że do prania ręczniki najlepiej sprawdzą się klasyczne proszki do prania. Używała tych delikatnych dedykowanych do prania ubrań dla dzieci. Dodatkowo podczas każdego prania przygotowywała specjalną mieszankę do ręczników. Mieszała ze sobą kilka łyżek sody oczyszczonej i kwasu cytrynowego. Soda oczyszczona posiada właściwości wybielające oraz bakteriobójcze, dodatkowo dba o tkaniny i sprawia, że nie sztywnieją. Kasek cytrynowy również jest naturalnym, delikatnym wybielaczem. Takie połączenie to prawdziwy game changer w praniu ręczników. Odkąd sama to przetestowała, to nie piorę białych ręczników inaczej. Nawet te używane przez kilka lat są idealnie białe i miękkie.

Sonda Jak często pierzesz ręczniki? Co trzy użycia Raz w tygodniu Raz na dwa tygodnie Raz w miesiącu lub rzadziej