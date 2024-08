Dodaję 100 g zamiast wybielacza, a żółte plamy z potu na koszuli znikają w 30 min. Wygląda jak nowiutka ze sklepu. Sposób na usunięcie plam z potu z ubrań

„Niedoskonałe” arbuzy trafiły na Ryneczek Lidla – najważniejsze jest to, co ma się w środku

Dodaję 50 g zamiast wybielacza, a żółte plamy z potu na koszuli znikają w 30 minut

Często na ulubionej białej koszulce lub eleganckiej koszuli po pewnym czasie uwidaczniają się żółte plamy pod pachami. Są one efektem działania potu w połączeniu z antyperspirantem. Niestety ciężko tego uniknąć, jednak można je skutecznie usunąć. Zapewne, kiedy chcemy wybielić jasną koszulę, to w pierwszej kolejności sięgamy po wybielacz tkanin. Oczywiście to nic złego pod warunkiem, że nie będziemy go stosować za często, ponieważ może on zniszczyć materiał. Dlatego zdecydowanie lepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji jest domowy wybielacz do ubrań, który bez problemu usunie z nich żółte plamy pod pachami. Wystarczy wymieszać 100 g sody oczyszczonej, łyżeczkę soli kuchennej z kilkoma kroplami wody utlenionej, tak aby powstała gęsta pasta. Nałóż ją na żółte plamy na koszuli i pozostaw na 30 minut. Po tym czasie upierz w pralce i gotowe. Koszula będzie wyglądać jak nowa.

Jak usunąć żółte plamy z potu z koszuli? Domowe sposoby

Istnieje kilka innych domowych sposobów na wybielenie żółtych plam pod pachami na jasnych bluzkach. Wystarczy przygotować pastę z sody z kilku kropek soku z cytryny i nałożyć ją na kilka godzin na brudne miejsca. Kolejnym naprawdę niezawodnym sposobem na pozbycie się żółtych plam pod pachami z ubrań jest zastosowanie pasty do zębów, oczywiście tej wybielającej bez dodatku kolorowych barwników. Szczoteczką wetrzyj pastę do zębów w brudne miejsca. Pozostaw na 15 minut, po czym wrzuć koszulkę do pralki.

Jak zapobiec żółtym plamom z potu na ubraniach?

Jeśli chcesz ochronić swoje ubrania przed żółtymi plamami pod pachami, to przede wszystkim po aplikacji kosmetyku odczekaj kilka minut, zanim założysz bluzkę, czy sukienkę. Substancja zdąży wchłonąć się w skórę i nie będzie przenosić się na materiał. Drugim sposobem, który skutecznie ochroni ubrania przed palmami z potu, jest wybór odpowiedniego antyperspirantu. Zdecydowanie najbezpieczniejszy dla odzieży jest ten w spray'u.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.