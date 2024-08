Wsypuję 50 g do pralki i nastawiam pranie białych butów. Jeszcze nigdy nie były tak czyste. Pranie butów w pralce

Gdzie wlać ocet do pralki na pranie ręczników? Sprzątaczka pokazała mi, jak zrobić to poprawnie. Ocet wlany w to miejsce sprawi, że ręczniki po praniu będą idealnie mięciutkie

Białe buty, takie jak trampki czy adidasy można spokojnie prać w pralce. Oczywiście zachowując przy tym ściśle określone zasady prania obuwia, które sprawią, że będzie ono czyste i na pewno się nie zniszczy. A co zrobić, aby buty podczas prania w pralce wybielić i usunąć z nich wszelkie zabrudzenia, a nawet żółte zacieki? Przede wszystkim ja zawsze do prania obuwia stosuję płyn zamiast proszku. Po drugie wsypuję do bębna około 50 g sody oczyszczonej, która jest ekologicznym wybielaczem. Usuwa zabrudzenia zarówno z tkaniny, jak i podeszew, a do tego neutralizuje nieprzyjemne zapachy z butów. Dzięki temu po zakończonym cyklu prania są one czyste jak nowe, a do tego pachną świeżością. A w jakiej temperaturze prać buty w pralce?

Pranie białych butów w pralce. Temperatura, obroty

Jeśli chcesz uprać swoje białe buty w pralce i chcesz mieć pewność, że ich nie zniszczysz, to najpierw dokładnie oczyść je z powierzchownego brudu, wyjmij sznurówki i wkładki, a następnie umieć w poszewce na poduszkę. Ten trik sprawi, że nie będą się obijać o bęben pralki. Drugim pomysłowym patentem na amortyzację butów w pralce jest pranie ich razem z dużym ręcznikiem. Jeśli chcesz prać buty w pralce to koniecznie pamiętaj o ustawieniu odpowiedniego programu. Najlepiej, aby był krótki i delikatny - temperatura maksymalnie 30 stopni, wirowanie 400 obrotów/minutę.