Wymieszałam 3 składniki i nałożyłam na plamę na bluzce. Po chwili nie było po niej śladu, a bluzka jest jak nowa. Sposób na plamy na ubraniach

Niektóre plamy na ubraniach są naprawdę trudne to usunięcia. Tak jest w przypadku plam z pomidorów, jagód, czerwonego wina, czy krwi, których nie wywabi nawet standardowe pranie w pralce. W takiej sytuacji najczęściej sięgamy po silny detergent, który owszem najprawdopodobniej usunie plamę, jednak pamiętaj, że częste stosowanie tego typu środków, może niszczyć tkaniny. Dlatego w pierwszej kolejności warto wypróbować domowe sposoby na usuwanie plam z odzieży. Przepis na jedne z nich zdradziła mi koleżanka i nie ukrywam, że odkąd go wypróbowałam, nie używam niczego innego. Jak przygotować ten domowy odplamiacz? Wymieszaj 1/4 szklanki płynu do mycia naczyń, 1/4 szklanki wody utlenionej i 1/2 szklanki sody oczyszczonej. Powstałą masę nałóż na zabrudzone miejsca na ubraniach i delikatnie wyszoruj miękką szczoteczką. Pozostaw na 20 minut i wrzuć do pralki i upierz jak zwykle. Pi wyjęciu z bębna po plamach nie będzie ani śladu.

Jak usunąć plamy z ubrań?

Czasami w usuwaniu plam z ubrań kluczowa jest szybka reakcja, gdyż niektóre z nich można wywabić, nim zaschną, na przykład samą wodą. Tak jest w przypadku plam z krwi, które wystarczy szybko polać zimną wodą. Zabrudzenia z czerwonego wina najlepiej wywabiać solą kuchenną, a następnie uprać. W przypadku plam z kawy i herbaty nie możesz dopuścić, by zabrudzenie zaschło. Na tego rodzaju plamy idealnie sprawdzi się ocet. Wymieszaj jedną łyżeczką octu z pół litra wody i takim roztworem potraktuj plamę. Zamiast octu możesz dodać również sodę oczyszczoną.

Jak usunąć plamy z dziecięcych ubrań?