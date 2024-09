Wsypuję 200 g zamiast proszku i nastawiam białe pranie. Po wyjęciu z pralki moje ubrania wyglądają lepiej niż kiedykolwiek. Domowy wybielacz ubrań

Zalewam to wodą i dodaję kawy. Po 2 godzinach mam idealną odżywkę do zamiokulkasa. Stawia roślinę na nogi i poprawia jej kondycję

Zrób to we wrześniu z rododendronami, a wiosną będą kwitły jak szalone. Prosty zabieg wzmocni roślinę lepiej niż nawóz. Pielęgnacja rododendronów po przekwitnięciu

Wsypuję 200 g zamiast proszku i nastawiam białe pranie. Po wyjęciu z pralki są jak nowe

Pranie białych rzeczy może spędzać sen z powiek niejednej z nas. Otóż widać na nich każde, nawet najmniejsze zabrudzenie i często właśnie z jasnych ubrań ciężko usunąć wszelkie plamy, a tkanina z czasem potrafi szarzeć. I wówczas większość z nas zadaje sobie pytanie, w czym prać białe rzeczy, aby były czyste i nie szarzały? Jakiś czas temu znajoma zdradziła mi znakomity przepis na domowy proszek do białego prania. Wsypuję 200 g tej mieszanki do szuflady pralki zamiast tradycyjnego proszku, a moje jasne ubrania nigdy nie wyglądały lepiej. Jak go przygotować?

Domowy proszek do białego prania. Wybieli zszarzałe tkaniny

Ten domowy proszek do białego prania świetnie zastępuje tradycyjny detergent. Skutecznie wybiela zszarzałe tkaniny i usuwa z nich nawet najgorsze zabrudzenia i plamy. Wystarczy, że wymieszasz ze sobą następujące składniki:

1 szklankę boraksu,

1 szklankę sody kalcynowanej,

1 szklankę nadwęglanu sody,

kilka kropli olejku eterycznego.

Pamiętaj, aby proszek przechowywać w szczelnie zamkniętym pudełku. Przy każdym praniu wystarczy około 200 g mieszanki, aby wybielić swoje jasne rzeczy.

Pranie białych rzeczy w pralce. Zawsze o tym pamiętaj

Zanim wrzucisz swoje białe rzeczy do pralki to zapoznaj się z zasadami prania, dzięki którym zachowają one swój wygląd na dłużej. Po pierwsze przed włożeniem rzecz do pralki, posegreguj je. Oddziel te wykonane z tkanin delikatnych od bielizny. Możesz to zrobić na podstawie wytycznych zamieszczonych przez producenta na metce. Jeśli możesz coś uprać w temperaturze 60 stopni, a najczęściej są to bawełniane bluzki i bielizna, to możesz je prać razem, z kolei sweterki, delikatne koszule raczej pierz w niższej temperaturze. Do prania białych rzeczy stosuj proszek lub płyn przeznaczony do tego typu tkanin. Dlaczego? Tego typu detergenty doskonale zapobiegnąć szarzeniu materiału.

