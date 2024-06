Wsypuję do pralki zamiast proszku i nastawiam pranie białych rzeczy. Po wyjęciu są idealnie czyste i pachnące. Ekologiczny proszek do prania

Zamiast do zupy wsypuję to do muszli klozetowej i zalewam wrzątkiem. Po 30 minutach z toalety unosi się zapach czystości! Bez szorowania i brudzenia sobie rąk! Ekspresowy sposób na czyszczenie muszli klozetowej

Pranie białych rzeczy nie musi wiązać się z wielogodzinnym namaczaniem, stosowaniem silnych odplamiaczy. Choć wiadomo, że jasne rzeczy są trudne do utrzymania w czystości, bo szybko widać na nich nawet najmniejsze plamy, a do tego z czasem szarzeją i niestety tracą swój pierwotny wygląd, to na szczęście istnieje jeden i to ekologiczny sposób na pranie białych ubrań. Ja zamiast tradycyjnego proszku czy wybielacza, stosuję ten ekologiczny proszek do prania, który nie tylko doskonale wybiela tkaniny i dopiera wszelkie plamy, ale przede wszystkim zmiękcza i odświeża. Po wyjęciu z pralki moje ubrania pięknie pachną, a materiał jest mięsisty i przez długi czas wygląda jak nowy. Jak przygotować ekologiczny proszek do prania białego?

Ekologiczny proszek do prania białych rzeczy

Zapewne zastanawiasz się, jak przygotować ten ekologiczny proszek do prania białych rzeczy. To naprawdę proste. Wystarczy wymieszać ze sobą:

1 szklankę boraksu,

1 szklankę sody kalcynowanej,

1 szklankę nadwęglanu sody,

kilka kropli olejku eterycznego.

Tak przygotowany proszek przechowuj w szczelnie zamkniętym opakowaniu.