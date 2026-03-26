Wymieszaj 5 łyżek i wsyp do woreczka. Kiedy położysz to w szafie, piękny zapach otuli każdy jej kąt, a ubrania będą jak perfumowane. Zapach do szafy

Wymieszaj 5 łyżek i wsyp do woreczka. Kiedy położysz to w szafie, piękny zapach otuli każdy jej kąt

Piękny zapach w szafie sprawi, że ubrania się w niej znajdujące przez długi czas będą pachnieć świeżością. Niestety często, gdy wkładamy ubrania czy płaszcze do szafy, po jakimś czasie przechodzą one nieprzyjemnym zapachem meblowym. Czy można temu zaradzić? Oczywiście warto stosować zapachy do szafy, które odświeżą powietrze i sprawią, że znajdująca się w niej odzież będzie pachnieć świeżością przez wiele tygodni. W sklepach można dostać takie o przeróżnych aromatach i formach. Jednak nie musisz wydawać pieniędzy na gotowy zapach, który zapewne po kilku dniach straci swoją intensywność. Możesz taki zapach do szafy przygotować samodzielnie z naturalnych składników i o woni, jaką Ty lubisz najbardziej. Wsyp pięć łyżek do bawełnianego woreczka i włóż między półki w swojej szafie, a przepiękny zapach niczym perfumy otuli znajdujące się w niej ubrania.

Domowy zapach do szafy. Jak go zrobić?

Jeśli jesteś zwolenniczką naturalnych rozwiązań to z pewnością sprawdzi się u Ciebie ten zapach do szafy. Przegotujesz go z trzech składników. Do zrobienia takiego domowego odświeżacza do szafy potrzebujesz przede wszystkim bawełnianych lub lnianych woreczków, soli gruboziarnistej, suszonych płatków kwiatów i olejku eterycznego w swoim ulubionym zapachu. Wsyp sól i płatki kwiatów do woreczków, a na koniec wpuść do nich 10 kropli olejku. Woreczki zwiąż i rozwieś w szafie między wieszakami z ubraniami lub połóż na półce. Świeży i otulający aromat rozniesie się po ubraniach w kilka minut.

Jak pozbyć się zapachu stęchlizny z szafy?

Z czasem we wnętrzu szafy czy w szufladach może pojawić się nieprzyjemny zapach stęchlizny. Jak temu zaradzić? Co zrobić, aby ubrania w szafie cały czas pachniały, jak tuż po praniu? Przede wszystkim należy przestrzegać kilku zasad, które zapobiegną nieprzyjemnemu zapachowi w szafie. Po pierwsze pamiętaj, aby nie upychać do niej zbyt dużej ilości ubrań. Przez to utrudnisz cyrkulację powietrza i może pojawić się zapach stęchlizny. Oprócz tego raz na jakiś czas wietrz szafę. Możesz po prostu zostawić otwarte drzwi na kilka godzin. Najlepiej jednak raz na pół roku zrobić gruntowne czyszczenie szafy. Co to oznacza? Wyjmij z niej odzież i dokładnie wymyj wnętrze wodą z mydłem. Pamiętaj też o upraniu ubrań przed ponownym włożeniem ich do szafy.

