Światło niczym aromaterapia! Dzięki temu nie tylko doświetlisz każdy zakamarek pokoju, ale także poprawisz sobie humor

Główne światło w pomieszczeniu przestało pełnić jedynie funkcje praktyczne, a stało się większym elementem wystroju wnętrza. Tyczy się to zarówno bryły oraz materiałów, z których wykonana jest lampa sufitowa, a także koloru i natężenia samego światła. Obecnie coraz większą popularnością cieszą się rozwiązania pozwalające sterować światłem w zależności od potrzeb. Przygaszone, ciepłe światło na romantyczną kolację, a może kolorowe, pobudzające na imprezę. Dzisiaj możesz dopasować rodzaj światła bez konieczności wymiany żarówek.

Światło sufitowe w salonie bardzo ważną funkcję łącząc w sobie praktyczność z estetyką, co czyni je fundamentem dobrze zaprojektowanego wnętrza. Jego głównym zadaniem jest zapewnienie ogólnego oświetlenia pomieszczenia. Jest to światło bazowe, które rozprasza mrok i tworzy jasną, komfortową atmosferę, eliminując ciemne zakamarki i sprawiając, że salon staje się użyteczny o każdej porze dnia i nocy. Dobre światło sufitowe powinno równomiernie rozprowadzać jasność, unikając ostrych cieni i zbyt dużych kontrastów, co jest kluczowe dla komfortu wzrokowego i ogólnego samopoczucia domowników.

Estetycznie, światło sufitowe ma ogromny wpływ na wygląd i odbiór całego salonu. Samo w sobie, w postaci eleganckiej lampy wiszącej, żyrandola czy nowoczesnych opraw wpuszczanych, może stanowić centralny punkt dekoracyjny, przyciągający wzrok i nadający wnętrzu charakteru. Ponadto, światło sufitowe, poprzez swoją barwę i intensywność, potrafi diametralnie zmienić atmosferę salonu.

Ciepłe światło wprowadza nastrój relaksu i intymności, idealny na wieczorne spotkania, podczas gdy chłodniejsze odcienie sprzyjają koncentracji i dodają energii, co może być przydatne podczas dziennych aktywności. Umiejętne rozproszenie światła sufitowego może również optycznie powiększyć przestrzeń, rozjaśnić ciemne kąty i wyeksponować elementy dekoracyjne, takie jak obrazy, rzeźby czy ciekawe faktury ścian, tworząc harmonijną i wizualnie atrakcyjną przestrzeń.

Lampa sufitowa w salonie to absolutne centrum dowodzenia światłem. Zapewnia ono potrzebne światło oraz jego natężenie.

Philips Hue to lider w dziedzinie inteligentnego sterowania światłem w domu. W ich ofercie można znaleźć nie tylko konkretne modele lamp czy taśmy LED, ale także żarówki, lampki choinkowe oraz wszystkie urządzenia potrzebne do sterowania. Wybierając ich produkty możesz je wszystkie sparować i stworzyć własne centrum dowodzenia. Wystarczy jedno kliknięcie, a salon zamieni się w dynamiczną przestrzeń idealna do oglądaniu wydarzeń sportowych lub w nastrojowe pomieszczenie na romantyczną randkę. Opcja ta rewelacyjna sprawdza się podczas sterowania światłem dopasowanym do pory dnia. Rankiem można wybrać bardziej energetyzujące połączenie, które pobudza i sprzyja lepszej koncentracji. Wieczorem zaś świetnie sprawdzi się niebieskie, przygaszone światło stymulujące układ nerwowy do relaksu oraz odpoczynku.

Lampa sufitowa Datura to nowoczesny design, a przy tym klasyczne działanie. Jej wyróżnikiem są dwa punkty świetlne, które pozwalają zamienić salon w unikalną przestrzeń. Klasyczne światło skierowane do dołu rozjaśnia wnętrze i działa typowo praktycznie. W tym przypadku możesz postawić na białe światło w ciepłej lub chłodnej barwie. Drugi punkt świetlny skierowany jest do góry, na sufit. Pozwala on na swobodną zabawę światłem i stworzenie pasujących światłocieni. Co ważne, oboma punktami świetlnymi można sterować oddzielnie. Funkcja ta pozwala rewelacyjnie kontrolować nastrój i mieszankę barw. Stwarza ona szeroki wariant możliwość kolorów, który nigdy się nie znudzi i zawsze można go dopasować do okazji. Lampa sufitowa Datura charakteryzuje dobrze rozproszone światło, co dokładnie naświetla każdy zakamarek pokoju, nie tworząc przy tym zacienionych przestrzeni. Ten rodzaj światła pozwala cieszyć się taką samą intensywnością i natężeniem w każdym miejscu.

Przełącznik światła na wyciągnięcie ręki!

Kontakty i włączniki najczęściej zlokalizowane są stałych i niezmiennych miejscach. Nowoczesne technologie mają na to swoje rozwiązanie! Przenośny przełącznik, który możesz dowolnie przestawiać i zmieniać jego miejsce położenia.

Philips Hue Tap Dial Switch to nie tylko estetyczny, ale przede wszystkim niezwykle funkcjonalny dodatek do inteligentnego domu. Jego intuicyjna konstrukcja z obrotowym pierścieniem pozwala na płynne ściemnianie i rozjaśnianie światła, co jest znacznie wygodniejsze niż stukanie w ekran smartfona. Cztery programowalne przyciski otwierają drzwi do szerokiej personalizacji – możesz przypisać im ulubione sceny świetlne, włączyć konkretne światła, a nawet sterować innymi urządzeniami Hue.

Minimalistyczny design Tap Dial Switch doskonale wpasowuje się w nowoczesne wnętrza, a jego bezprzewodowa konstrukcja daje pełną swobodę montażu. Możesz przyczepić go magnetycznie do dowolnej metalowej powierzchni, zamontować na ścianie jako tradycyjny włącznik lub po prostu położyć na stoliku kawowym, by mieć go zawsze pod ręką.

