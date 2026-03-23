Wlej ćwiartkę do szuflady w pralce i nastaw pranie szorstkiego koca. Odzyska puszystość i świeży zapach. Pranie koca w pralce

Zimowe koce często tracą miękkość po praniu, ale istnieje prosty sposób, by przywrócić im puszystość.

Dodanie pewnego domowego środka do prania koca w pralce pomoże go odświeżyć i zmiękczyć włókna.

Dowiedz się, jak prawidłowo prać koc w pralce, aby był miękki i przyjemny w dotyku.

Wlej ćwiartkę do szuflady w pralce i nastaw pranie szorstkiego koca. Odzyska puszystość

Wiosenne porządki kojarzą nam się nie tylko z wymianą garderoby na lżejszą, ale też praniem tekstyliów w naszym domu. Zdecydowanie dla wielu osób sprzymierzeńcem zimowych wieczorów był koc. I właśnie teraz może się okazać, że nasze ulubione okrycie wymaga odświeżenia. Prawda jest taka, że koce z czasem tracą swoją pierwotną miękkość, a częste pranie w pralce może przyczynić się do powstawania szorstkich zmechaceń. Jak zatem prać koc, aby nie utracił swojej puszystości? Można zrobić to ręcznie, jednak jest to trudne i męczące. Dlatego warto jednak korzystać w tej sytuacji z pralki. Oczywiście zanim wrzucisz koc do pralki zapoznaj się z instrukcją prania zamieszczoną na metce i ściśle jej przestrzegaj. Oprócz tego warto wykorzystać pewien genialny sposób na pranie koca w pralce, który sprawi, że ten odzyska swoją puszystość i świeżość. Wlej ćwiartkę szklanki octu spirytusowego (czyli około 50 ml) do przegrody na płyn zmiękczający w szufladzie i nastaw pranie szorstkiego koca.

Pranie koca w pralce z octem

Pranie koca z dodatkiem octu to świetny sposób na odświeżenie go, usunięcie nieprzyjemnych zapachów, zmiękczenie włókien i pozbycie się ewentualnych pozostałości detergentu. Ocet biały (spirytusowy) jest naturalnym środkiem czyszczącym i dezodoryzującym. Warto dodatkowo wpuścić do octu 20 kropli ulubionego olejku eterycznego, dzięki czemu uzyskamy taki naturalny płyn do płukania.

Pranie koca w pralce. Zasady, które sprawią, że będzie miły w dotyku

Większość koców dostępnych na rynku jest wykonana z poliestru czy akrylu, a te bez problemu można prać w pralce. Jeśli będziemy przestrzegać instrukcji producenta, zamieszczonej na metce z pewnością nie zniszczymy tkaniny. Najlepiej ustawić program do prania syntetyków o temperaturze 30 stopni Celsjusza. W tym przypadku również dużą rolę odgrywa detergent, którego użyjemy - zalecane jest użycie płynu do prania.

