Dosyp 2 łyżeczki do proszku w pralce i nastaw pranie kolorów. Ubrania nie będą blakły, a tkanina będzie mięciutka. Jak wstawiać kolorowe pranie?

Odkryj prosty, domowy sposób na zachowanie intensywnych kolorów Twoich ubrań.

Dodatek dwóch łyżeczek popularnego składnika do prania zapobiegnie blaknięciu tkanin.

Jak sól kuchenna może chronić barwniki i sprawić, że Twoje ubrania będą wyglądać jak nowe?

Dosyp 2 łyżeczki do proszku w pralce i nastaw pranie kolorów. Ubrania nie będą blakły

Pranie kolorowych ubrań w pralce jest na pewno wygodne, jednak ma spory minus - z czasem odzież blaknie. W efekcie wygląda mało estetycznie. Dlatego podczas nastawiania pralki z kolorowymi rzeczami, należy stosować się do zaleceń producenta. W ten sposób na pewno przedłużymy żywotność ubrań i zapewnimy im czystość. Podczas prania kolorowych rzeczy warto zastosować domowe sposoby, które są nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim są bezpieczne dla naszej odzieży. Jednym z naturalnych składników, który uważany jest za utrwalacz koloru jest chlorek sodu, czyli zwykła sól. Dlatego do każdego prania kolorowych rzeczy dosyp dwie łyżeczki soli i wymieszaj ją z proszkiem, a twoje ubrania nie stracą koloru i przez długi czas będą wyglądać jak nowe.

Pranie kolorowych ubrań w pralce z dodatkiem soli. Działanie

Sól może być cennym dodatkiem do prania kolorów. To dzięki niej ubrania staną się miękkie, a ich kolor będzie skutecznie chroniony. Wynika to z faktu, że jony sodu mają wiązać się z cząsteczkami barwnika, pomagając im lepiej przylegać do włókien tkaniny, co zmniejsza ich uwalnianie się podczas prania. Dodatkowo, woda z solą może mieć nieco inne właściwości chemiczne, które sprzyjają stabilizacji barwnika.

Jak wstawiać pranie kolorów? Program, obroty, temperatura

W pierwszej kolejności zacznij od segregacji brudnych rzeczy. Oddziel białe od kolorów i czarnych ubrań. W ten sposób unikniesz zafarbowania tkanin i dodatkowo będziesz mogła dopasować detergent do materiału. To niezwykle ważne, ponieważ proszek do kolorów odpowiednio zadba o tkaninę, zapewniając jej intensywność barw. Drugą sprawą jest to w ilu stopniach wykonywać kolorowe pranie i który program wybrać podczas nastawiania pralki. Taki rodzaj ubrań zdecydowanie powinno prać się w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Program prania kolorowych ubrań zależy od tego, z jakich materiałów zostały one wykonane - jeśli są bawełny, to taki program należy ustawić.

7