Wsyp 3 łyżki do pralki i nastaw kolorowe pranie. Ubrania będą jak nowe! Odzyskają dawny kolor. Sposób na pranie kolorowych rzeczy

Wyjmij to z pralki przed jej włączeniem. Twoje rachunki za prąd spadną w oczach. Zasady prania w pralce

Takich mandarynek nigdy nie kupuj. Szybko pożałujesz. One na pewno nie będą słodkie

Zgnieć liście laurowe i włóż do prania. Pomogą na częsty problem podczas robienia prania

Jak wyczyścić osad z kamienia w czajniku. Odkrywcza sztuczka, która uratuje każdy czajnik. Dodaj ten magiczny składnik do wody, a zobaczysz, co się stanie

Wsyp 3 łyżki do pralki i nastaw kolorowe pranie. Ubrania będą jak nowe

Wiele osób zastanawia się, jak prać kolorowe ubrania, aby posłużyły nam jak najdłużej i nie straciły swoich intensywnych barw. Otóż podczas prania, zwłaszcza na wyższych temperaturach, kolory mogą blaknąć. Dlatego warto je odpowiednio zabezpieczyć, aby ubrania wyglądały jak nowe przez długi czas. Jak zatem przywrócić kolor spranym ubraniom? Wystarczy, że do pralki (na przykład do przegrody na proszek w szufladzie na detergenty) wsypiesz 3 łyżki cukru, dodasz proszku do prania i nastawisz standardowy program prania. Po wyjęciu z bębna kolorowe ubrania będą wyglądać jak nowe.

Jak prać kolorowe rzeczy w pralce, aby się nie niszczyły?

Podczas prania kolorowych ubrań w pralce, warto najpierw je odpowiednio posegregować. Wówczas należy zwrócić uwagę nie tylko na ich barwy, ale też materiał, z którego zostały wykonane. Wełnianych swetrów nie wrzucaj do pralki razem z bawełnianymi koszulkami, czy bielizną. Każda z tych rzeczy wymaga zastosowania innego programu prania. Podczas segregacji brudnych ubrań z pewnością pomogą Ci instrukcje zamieszczone na metkach. Znajdziesz tam między innymi zalecaną temperaturę prania. Trzeba także dopasować detergent do prania kolorów. W sklepach znajdziesz wiele płynów i proszków, które pomogą utrzymać intensywność barw odzieży.