Przed nastawieniem kolorowego prania, zawsze dodaję 1/2 szklanki zamiast płynu do płukania. Są mięciutkie i nie blakną. Sposób na pranie kolorowych rzeczy

Przed nastawieniem kolorowego prania, zawsze dodaję 1/2 szklanki zamiast płynu do płukania. Są mięciutkie i nie blakną

Pranie kolorowych rzeczy w pralce jest na pewno wygodne, jednak ma spory minus - z czasem odzież blaknie. W efekcie wygląda mało estetycznie. Dlatego podczas nastawiania pralki z kolorowymi rzeczami, należy stosować się do zaleceń producenta. W ten sposób na pewno przedłużymy żywotność ubrań i zapewnimy im czystość. Podczas prania kolorowych rzeczy warto zastosować domowe sposoby, które są nie tylko ekologiczne, ale przede wszystkim są bezpieczne dla naszej odzieży. Ja od dawna stosuję genialny płyn zmiękczający do prania, którym zastępuje drogeryjny płyn do płukania. Mowa o occie. Otóż ocet doskonale oczyszcza włókna, sprawiając przy tym, że są miękkie. Co więcej, ocet chroni kolory ubrań, a nawet przywraca ich intensywność. Dlatego zawsze przed nastawieniem kolorowego prania, dodaję do pralki 1/2 szklanki octu.

Pranie kolorowych rzeczy: program, temperatura

W pierwszej kolejności zacznij od segregacji brudnych rzeczy. Oddziel białe od kolorów i czarnych ubrań. W ten sposób unikniesz zafarbowania tkanin i dodatkowo będziesz mogła dopasować detergent do materiału. To niezwykle ważne, ponieważ proszek do kolorów odpowiednio zadba o tkaninę, zapewniając jej intensywność barw. Drugą sprawą jest to w ilu stopniach wykonywać kolorowe pranie i który program wybrać podczas nastawiania pralki. Taki rodzaj ubrań zdecydowanie powinno prać się w temperaturze nie wyższej niż 40 stopni Celsjusza. Program prania kolorowych ubrań zależy od tego, z jakich materiałów zostały one wykonane - jeśli są bawełny, to taki program należy ustawić.