Weź garść i sypnij na oklapłe dywany. Po odkurzeniu będą pachnące i puszyste jak w sklepie. Domowe sposoby na pranie dywanów na sucho

Dywany z czasem tracą puszystość i świeżość, ale istnieją domowe sposoby, by przywrócić im dawny blask.

Boraks to naturalny minerał o właściwościach czyszczących i dezodoryzujących, idealny do odświeżania dywanów na sucho.

Dowiedz się, jak krok po kroku wykorzystać boraks i sodę oczyszczoną, by Twój dywan znów był puszysty i pachnący!

Odkryj również, jak skutecznie usunąć uporczywe plamy za pomocą mąki ziemniaczanej i roztworu octu.

Weź garść i sypnij na oklapłe dywany. Po odkurzeniu będą pachnące i puszyste

Dywan w pokoju sprawia, że wnętrze wygląda na bardziej przytulnie i ciepło. Dodatkowo tłumi wszelkiego rodzaju hałasy i chroni powierzchnie podłogowe. Jednocześnie jest on dosłownie magnesem na kurz, plamy i inne zabrudzenia. Czasami po prostu wystarczy chwila nieuwagi, aby powstała na nim widoczna plama. Co więcej, naturalną sprawą jest to, że dywany z czasem tracą swoją puszystość. Wskutek normalnego korzystania z nich, a także kurzu czy brudu włosie w dywanach ugniata się i nie daje takiego komfortu podczas chodzenia jak wcześniej. Co wówczas możemy zrobić, aby przywrócić naszym dywanom dawną miękkość i sprawić, że będą puszyste? Oczywiście pomóc może profesjonalne pranie dywanów w pralni lub przynajmniej przepranie jego powierzchni za pomocą specjalnego odkurzacza. Jednak najpierw warto zastosować domowy sposób na pranie dywanu na sucho z użyciem boraksu. Wystarczy rozsypać go po powierzchni dywanu i odkurzyć. Taka metoda sprawi, że włosie się uniesie, dywan odzyska puszystość oraz świeżość.

Pranie dywanu na sucho boraksem

Boraks może być skutecznym środkiem do czyszczenia dywanów, szczególnie w przypadku uporczywych plam i nieprzyjemnych zapachów. Jest to naturalny minerał, który ma właściwości czyszczące, dezodoryzujące i lekko dezynfekujące. Pranie dywanu na sucho za pomocą boraksu jest idealną metodą do odświeżenia dywanu, usunięcia lekkich zabrudzeń i neutralizacji nieprzyjemnych zapachów. Jak to zrobić? Najpierw starannie odkurz dywan. Wymieszaj boraks z sodą oczyszczoną w proporcji 1:1 (np. 1 szklanka boraksu, 1 szklanka sody). Jeśli chcesz, dodaj kilka kropel olejku eterycznego i dobrze wymieszaj. Równomiernie posyp mieszanką cały dywan. Skup się na miejscach, które wymagają szczególnego odświeżenia lub gdzie występują nieprzyjemne zapachy. Pozostaw mieszankę na dywanie na co najmniej 30 minut, a najlepiej na kilka godzin (np. na noc). Im dłużej pozostanie, tym lepiej zadziała. Dokładnie odkurz dywan, usuwając całą mieszankę.

Jak usunąć plamy z dywanu?

Soda oczyszczona nie tylko znakomicie odświeży dywan, neutralizując wszelkie nieprzyjemne zapachy, ale też z łatwością wyczyści plamy i sprawi, że będzie puszysty i miękki jak nowy. Jeśli na Twoim dywanie są widoczne plamy, których niezwykle ciężko jest się pozbyć, to wypróbuj domowego sposobu na ich usunięcie. Tłuste plamy zasyp je mąką ziemniaczaną i pozostaw na 30 minut. Mąka wchłonie tłuszcz i tym samym plama zniknie. Na trudne do usunięcia plamy polecany jest na również roztwór wody z octem.

