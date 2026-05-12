Luksusowy design i smak niczym z kawiarni, czyli limitowana kolekcja Ninja Luxe Café we współpracy z Davidem Beckhamem

Elegancja na miarę każdej kuchni

Stylowe dodatki zmieniają wygląd całego wnętrza, a elegancji dodają w szczególności sprzęty codziennego użytku. Piękny design i luksusowa paleta kolorystyczna - dzięki takim urządzeniom spędzanie czasu w kuchni to prawdziwa przyjemność. Marka SharkNinja, chcąc stworzyć luksusowy projekt zdolny odmienić każde wnętrze, poprosiła o pomoc swojego globalnego ambasadora – Davida Beckhama.

Ekskluzywna edycja Ninja Luxe Café Pro stanowi perfekcyjne połączenie wyrafinowanego wyczucia stylu i zamiłownia do rzemiosła ambasadora. Limitowana edycja jest wynikiem sześciomiesięcznego procesu twórczego, który obejmował staranny wybór materiałów, pracę nad prototypami urządzeń, a następnie ich precyzyjne dopracowanie. Po zakończeniu całego procesu powstał produkt, który odzwierciedla charakterystyczną estetykę Beckhama szkiełkowana czarna obudowa ze stali nierdzewnej, wykończenie z drewna kasztanowego i eleganckie złote akcenty to kompozycja materiałów, która po raz pierwszy pojawi się w linii Luxe Café.

„Skupiliśmy się na najdrobniejszych detalach – czerpaliśmy inspirację z naturalnych materiałów angielskiego krajobrazu, a następnie udoskonaliliśmy je, nadając wyrafinowane wykończenie.” - mówi globalny ambasador marki, David Beckham.

Ninja Luxe Café Premier Series (2.399,99 zł) – 3 urządzenia w 1. Za pomocą jednej maszyny można stworzyć bezbłędne espresso, doskonale przygotowaną kawę przelewową i szybki cold brew – w kilka chwil z całych ziaren powstaje gotowy napój. Ekspres wyposażono w system Dual Froth, który automatycznie spienia mleko do jedwabistej, gładkiej mikro-piany, niezależnie od tego, czy używasz mleka krowiego, czy alternatyw roślinnych.

Ninja Luxe Café Pro Series (2.999,99 zł) – 4 urządzenia w 1. To najbardziej zaawansowany technologicznie ekspres do kawy stworzony przez SharkNinja. Posiada 29 różnych ustawień napojów i innowacyjny system Dual-Froth z 5 ustawieniami wstępnymi: łatwą do czyszczenia dyszę, która spienia mleko za pomocą wbudowanego trzepaczki – z 5 ustawieniami wstępnymi.

Kolekcja Ninja Luxe Café oferuje napoje smakujące jak z kawiarni, które można przygotować bez konieczności wychodzenia z domu. Każdy ekspres z tej kolekcji został wyposażony w inteligentne technologie parzenia:

Technologia Barista Assist automatycznie kalibruje ustawienia – od rekomendacji stopnia zmielenia ziaren, po dostosowanie ustawień parzenia – eliminując konieczność ręcznego dostosowywania ustawień dla każdej filiżanki.

Zintegrowany młynek z 25 ustawieniami zapewnia idealnie zmieloną kawę dla każdego rodzaju napoju, w tym espresso i kawy przelewowej.

Wbudowana waga umożliwia precyzyjne dozowanie, co gwarantuje jakość napoju niczym z kawiarni i zawsze ten sam smak.

Funkcja Cold Press Espresso, pozwala zaparzyć kawę w niższej temperaturze i przy niższym ciśnieniu, tworząc orzeźwiające napoje idealne na lato.

i Autor: Ninja Luxe Café Premier Series / Materiały prasowe